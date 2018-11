Fama | Alfredo Adame y su novia rusa

Susana Quintana y el bebote, su amante, inventaron la “adameseña”, mostrando con los dedos que lo tiene … pequeño. Ella lo dijo recio y quedito pero por lo visto sigue pensando en lo que ella llama “las miserias y pequeñeces de Alfredo Adame”… Chiquito pero juguetón, porque la tenía lo suficientemente entretenida que no puede dejar de pensar en él.

Por lo pronto Adame tiene una novia rusa de 20 años, María, pero como aquí muy pocos hablan ruso no hay problema nadie se va a enterar de las dimensiones de sus intimidades, este fin de semana están en Acapulco comiendo paella… y aunque regrese y se queje del camaroncito nadie le va a entender.

LA VERDADERA RAZÓN POR QUÉ BAJÓ TANTO DE PESO LA ACTRIZ Y GUAPA EUGENIA CAUDURO

La actriz Eugenia Cauduro bajó 16 kilos porque con los 80 que llegó a pesar se le echó a perder todo el guardarropa. Lo primero que pierdes cuando engordas es que no te entra ni el vestuario con cintura elástica y te quedas encuerado porque lo único que puedes usar son las sábanas amarradas como si fueran un sari hindú y ni modo de salir desnuda. Por eso bajó tantos kilos no porque su hijo le rogó que no quería verla gorda ni con hipertensión ni diabetes… Lo cierto es que aún le falta bajar otros 16 kilos para verse tan hermosa como cuando era la Imagen de las Estrellas y era novia de Miguelito Alemán Magnani.

YA SE ACABÓ LA OBRA TEATRAL CAPRICHO Y EL AMOR SIGUE

Dicen que la bella Melissa Galindo y el Potro de Acashore, Luis Caballero ya no son discretos con su amor, los dos estaban en la obra de teatro Capricho, de Rodrigo Vidal donde hace 2 meses se hicieron novios y como ya terminó la obra al menos ya no van a terminar “haciéndolo” en el escenario porque se nota que hay una tal atracción animal entre ellos que ese amor si es cierto y no es de mentiritas.

LOS DILEMAS DE RODRIGO VIDAL

Hablando de Rodrigo Vidal, el actor asegura que el muchacho que lo demanda por manutención no es su hijo y aclara: “Estuve con su madre, pero el acto no se consumó, por lo tanto no puede ser mi hijo pero si se comprueba que lo es sí le daré lo que toca.”

¿Por fin se consumó o no? Y si no se consumó, ¿por qué le tocaría algo al muchacho?

