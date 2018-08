Fama | Alma cero

Alma Cero: “Jamás he rogado por amor, aprendí a no poner los huevos en canasta ajena”



¿Le has rogado a un hombre que se quede contigo Alma Cero?

Jamás, el amor no se pide, se da y si terminas lo intentas otra vez, pero sin forzar el amor, yo ya aprendí que los hombres y las mujeres nos echamos para atrás, aprendí a no poner los huevos en canasta ajena, porque luego te rompen tus huevitos y aprendí que el amor no siempre es cómodo y duele, pero es maravilloso.

¿Intentaste alguna vez ir a terapia?

La terapia me ha enseñado que mis prioridades son mi hijo, mi familia, mi pareja y después mi trabajo y cuando alguien te pone muchos pretextos para verte es mejor no estar, creo que ninguna pareja que he tenido me ha querido lastimar, pero lastimas más cuando no eres congruente y si yo sufro es porque entregó mi corazón al cien por ciento, no lo sé hacer de otra forma, pero cuando no te va bien aprendes a no ser tan aventada, a ser un poquito más egoísta.

¿Y con el papá de tu único hijo como te llevas?

Tengo una relación maravillosa con el papá de mi hijo Bruno, alguna vez hasta se llegó a quedar en mi casa a dormir con mi hijo, pero nunca he vuelto con él, no funciona regresar con un ex y para atrás ni para agarrar impulso, si estás viendo que la gorda es aventada no le pones el tobogán.

¿Y tener otro hijo?

Siempre quise otro hijo, pensé también adoptar una nena, pero cuando hablas de adoptar es un gran choque entender cuando tu pareja no quiere otro hijo, para mí darle a mi pareja su lugar es primordial, pero no para todos los hombres su prioridad es su mujer, yo hago todo lo que está en mi corazón para ver feliz a quien amo, pero sé que el amor ni es siempre correspondido ni es siempre divertido.

Todos tus galanes son más chaparritos que tú, miden como un metro 60, ¿cuánto mides tú?

Yo mido un metro 67. Concluyó Alma Cero





SILVIA PINAL SÍ ES NUESTRA ESTRELLA AUTÉNTICA

La actriz con más clase que tenemos en México es Silvia Pinal, hasta entre los perros hay razas y Silvia Pinal es del más fino pedigrí y de alta cepa, ella come aparte, es la única diva que queda viva de las que trabajaron en el cine de oro y barrió con todos los premios que existen porque todas se sienten divas y quisieran que les hagan honores, pero Silvia es la única estrella, las demás no le llegan ni a la uña chiquita a la Pinal, que tiene una vida trabajando y no es cualquier vida, y si no habla de su bisnieta Michelle Salas, es porque ella tiene clarísimo que cada quien tiene su vida y su carrera.