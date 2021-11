Fama | "Amo a los animales desde que nací" Monserrat Oliver

MONTSERRAT OLIVER: “EN MI CUARTO TENGO CAMITAS PARA MIS 6 PERRITOS Y CUANDO ME RETIRE QUIERO RESCATAR PERROS Y CABALLOS, AMO A LOS ANIMALES DESDE QUE NACÍ Y ANTES DE DECIR MAMÁ Y PAPÁ, ¡LADRÉ!”





¿Si no eres de usar joyas que te gusta comprar con tu dinero?

“Lo que a mi me gusta es viajar, es el único gasto que enriquece mi vida y cuando me retire, aunque estoy muy agradecida con mi trabajo y amo lo que hago, pero en algún momento sí quiero devolverle a los animales parte de lo que les hemos quitado, mi amor por los animales es desde siempre desde que recuerdo, dice mi mamá que antes de decir mamá y papá, ladré, por eso yo quisiera retirarme en un ranchito donde pudiera rescatar perros, caballos y dedicarme a eso o me encantaría vivir en Colorado porque yo amo las estaciones del año muy marcadas pero vivir ahí es muy caro y tengo mi ranchito en Texas.”

¿Cuántos perros tienes?

“En mi casa viven 6 perritos aunque ando para todos lados con una, con Mila.”

¿Duermen contigo en tu cama?

“No cabemos, son demasiados, pero si duermen en mi cuarto en sus camitas en el piso.”

¿Te gustaría tener hijos?

“No, ya se me pasó el tiempo para tener hijos, creo que ya no podría y hay tantos niños sin hogar que si algún día quisiera un hijo, mejor adopto y le hago un bien a alguien. El otro día a mi hermana le dijeron que había 3 niñas cuyos padres murieron y yo pensé: -pobres niñas- me dieron mucha tristeza y pensé incluso adoptarlas pero luego me dije: -Estás loca Montserrat, no estas preparada para tener 3 hijas de un jalón.” concluyó la divina Montserrat que mide 1 metro 76, tiene ojos verdes, cuerpazo y un alma demasiado bondadosa.

NATALIA SUBTIL: “MILA AMA MUCHO A SU PAPÁ: SERGIO MAYER MORI Y ADORA A SU NOVIA RAQUEL, SIEMPRE EN MI CASA HABLA DE ELLA, SE NOTA QUE SE QUIEREN MUCHO”

Natalia Subtil, ¿Te preocupa que tu hija Mila se quede con su papá, Sergio Mayer Mori y su novia Raquel o vacacione con ellos.”

“No, para nada, Mila ama a su papá y nuestra hija siempre habla de Raquel en mi casa y me dice que tienen un jueguito en el que Mila es la princesa y Raquel juega de todo con ella, se ve que Raquel la trata muy bonito y que se quieren mucho.”

¿Te gusta la fiesta, el reventón?

“Yo no tomo y no fumo ni nunca pasé por la época del reventón, no me ha llamado la atención, por el contrario, a mi me gusta vivir en un ambiente tranquilo.” dijo la mamá de Mila que en este mes de septiembre cumple 5 años puesto que nació en septiembre del año 2016.

¿Tienes hermanos Natalia?

“Tengo dos hermanos; uno de 35 años y una de 6, hija de mi papá aunque solo me ha venido a visitar mi hermano, yo vivo sola con Mila.”¿Antes los papás tenían 5 hijos y ahora los hijos tienen 5 papás verdad?

“Wow, me gustó, es verdad.” Concluyó Natalia Subtil, quien mide “1 metro 72” y pesa 58 kilos..