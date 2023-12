Fama | Ana de la Reguera tiene reservados sus óvulos

Ana de la Reguera no congeló embriones fecundados, ella congeló sus óvulos sin fecundar desde 2016 en Nueva York donde la renta para conservarlos vale oro y la verdad es que ella tiene 50 años, si no los usa ahorita ¡ya no va a tener hijos va a tener bisnietos!

Ojo yo no soy médico para asegurarlo, ¡habrá que contratar un médico que lo diga a ciencia cierta! Lo que yo no entiendo es para qué congeló sus óvulos si ni siquiera quiere tener hijos y lo que sobra en el universo son óvulos.

Congelar óvulos es como traer un itacate de la fiesta para ver si te lo comes al día siguiente y la realidad es que unos años después, menos te lo vas a querer comer entonces tampoco es que los tire pero debería donarlos porque para muchos los óvulos de Ana son como caviar.

Finalmente, Ana de la Reguera, los hijos tampoco se quedan viviendo con su mamá toda la vida, si en este momento tienes un hijo, en 20 años lo mandas para la universidad y ya está, ¡en la mayoría de los casos ya las mamás no los ven!

Si Ana de la Reguera quiere fecundar sus óvulos, todavía está en edad de conseguir semen gratis, ¡a Ana le regalan todo el semen que ella quiera!

Con ese lindo cabús de circunferencia grande que tiene, todavía puede tener hijos de manera normal, que se consiga su donante en vivo y en directo.

El lío entre Thaily Villa y José Manuel Figueroa

¿Existe algún indicio de que José Manuel Figueroa sea un hombre infiel como para que alguna mujer dude de él?

¿Acaso deberíamos creerle a Thaily Villa de 29 años que lo está echando de cabeza diciendo “Yo me comí a ese señor mayor mientras era novio de Marie Claire?”.

Podemos enumerar cuántas ex tiene José Manuel Figueroa de las que nos acordemos ¿y porque no lo haría? Es guapo, canta lindo, compone, tiene caballos, autos convertibles y te puede llevar a cenar en avión privado a París.

La que la regó fue la que salió a decir “yo fui la otra”, porque si eres “la amante” no lo cuentas, porque eso se llama ¡descaro! Y te ves mal, queda feo decir “hey yo soy Thaily, la tercera en discordia”.

Martha Julia pone sus condiciones en el amor

“Me encantaría enamorarme pero no mantener a un hombre porque la pareja debe serlo y ni yo voy a pedir que me mantengan ni yo voy a mantener a un señor”, dijo la bella Martha Julia.

Y tiene toda la razón porque si te gusta un bomboncito y lo quieres traer como un Adonis unos días no hay problema, pero no tenemos por qué pagar por ver ni por tocar. Las mujeres queremos un esposo no un sponsor y viceversa.