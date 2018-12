Fama |Ana Patricia Rojo en la serie de la Guzmán

¿Ana Patricia Rojo acabas de terminar de grabar la video serie de Alejandra Guzmán que se transmitirá por Imagen Televisión a principios del 2019?

“Si, yo salgo de un personaje ficticio que se casó con el papá de su hija Frida Sofía y en cuestiones relacionadas con la familia política, fue muy interesante y estuve muy contenta haciendo la serie”.

¿Qué actriz sale de Alejandra?

“Una chica colombiana, Majida Issa y me quede maravillada por el trabajo tan estupendo que hizo al interpretar a Alejandra que estuvo muy cerca de la realización y producción de la serie”.

¿Actualmente que estás haciendo?

“Estoy en la obra de teatro Divinas que está en el Telón de Asfalto y vamos a hacer gira por el interior de la Republica con Gabriel Spanic, Jessica Coch, Ana La Salvia, Patricia Manterola y Laura Carmine y acabo de terminar la serie de la vida de Alejandra Guzmán”.

¿Paty Manterola ya se vino a vivir a México?

“No, ella vive en los Estados Unidos y va a hacer algunas de las fechas alternando tanto en Estados Unidos como en el interior de la república”

¿Y cómo te llevas con Gaby Spanic dicen que tiene el carácter fuerte?

“Muy bien con todas” Pues sí, tú eres muy light “Si, yo no me meto en problemas”.

¿Y cuándo te vas de gira con quien dejas a las niñas?

“Con mi mamá y con una señora que nos hace el favor de ayudarnos en casa”.

¿Tú mami vive contigo?

“No, nada más viene cuando yo necesito por trabajo o viajes, y se queda con las niñas y luego se regresa a su casa”.

¿Y qué tal son tus nenas?

“Son muy traviesas, muy divertidas, muy ingeniosas, ocurrentes, chistosas y muy inteligentes, tienen excelentes calificaciones en la escuela, son muy buenos niñas y muy dulces”.

¿Quieres que sean actrices?

“Yo quiero que sean felices en lo que decidan hacer y estar a su lado para ayudarlas y apoyarlas cuando les llegue el momento de decidir”.

¿A qué edad comenzaste a ser actriz?

“Cuando cumplí 5 años de edad”.

¿Nunca quisiste ser otra cosa?

“No, realmente siempre tuve muy claro que eso era lo que me hacía feliz tanto en la niñez, la adolescencia, la juventud y ahora en esta etapa a la que me gusta llamarle la plenitud, pues me siento muy joven, muy llena de vida, de energía, pero mucho más tranquila y con más claridad, es un buen equilibrio entre juventud y experiencias”. Concluyó Ana Patricia Rojo que se ve muy interesante y muy villana con su pelo largo negro color ala de cuervo.

