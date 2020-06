Fama | Arturo Carmona balconeó a Aracely Arámbula

Aracely Arámbula negó siempre a Arturo Carmona, nunca aceptó haber sido su novia, sin embargo pues él ya no se quedó callado, aunque ella sintió que él no era, después de haber tenido dos hijos con Luis Miguel, lo suficientemente glamoroso como para presumirlo, ni ponerlo en el aparador

Él la balconeó porque dijo que aunque si se quisieron, y todavía le cae bien, cuando él tiene una pareja, por respeto a la nueva, prefiere no hablarle.

La verdad Aracely se la perdió porque Arturo Carmona seguro sí hubiera sido un buen padre para los hijos de Luis Miguel, pero ella nunca quiso que se publicara su noviazgo, siempre lo tuvo bien guardadito. Con Sebastian Rully, protagonista de telenovelas se le fue el tren y con Carmona se le fue el avión.

Los dejó ir a los dos y no es que Luis Miguel venía todos los fines de semana a ver a sus hijos y a lo mejor ella no quería a esos hombres de imagen paterna para los hijos que tuvo con el cantante, y se quedó sin la calabaza y sin la miel. En su momento ambos sufrieron por no tener a Aracely pero hoy seguramente piensan: “Qué bueno que no me compré los problemas de otro, aunque ese otro sea el Sol de México”.

¿CÓMO DEFIENDES LO INDEFENDIBLE? NI POR LUPILLO RIVERA NI POR MAYELY ALONSO

¿Cómo pueden Ayana Rivera (hija de Lupillo de su primer matrimonio con María Gorola) y Lupita Rivera, hija de Mayely y Lupillo, defender a sus padres, Lupillo Rivera y Mayeli Alonso cuando ellos solitos se están dando hasta con la cubeta?

Las hijas de ambos, medias hermanas, están peleando pues una defiende a su mamá y la otra a su papá, Pero ¿cómo defiendes lo indefendible?

Chicas díganle a sus padres: “Ustedes pártanse la mandarina en gajos o háganle como quieran y como puedan, nosotras no vamos a tomar partido”.

Si los padres divorciados de estas chicas se están sacando los ojos en público, ¿qué no se dirán en privado? Por lo que ustedes que son hermanas, mejor cuídense a ustedes mismas porque sus padres por lo visto están muy ocupados bronquéandose.