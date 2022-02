Fama | Aunque la moda sea tener pelos de alambre

AUNQUE LA MODA SEA TENER PELOS DE ALAMBRE Y BARBA DE CHIVO, MIGUEL BOSÉ NO DEBE ABANDONARSE TANTO

¿Cómo será el ritmo de vida de despilfarro de Miguel Bosé para que tenga que hipotecar la casa de 6 millones de euros de sus papás? No solo es el descuido de sus finanzas, así seas hombre, mujer, quimera o sirena y mas siendo Miguel Bosé cuya belleza desde su cara, su cuerpo de bailarín clásico, su ropa, educación, clase y refinamiento eran de desmayarte y ahora se ve pandroso y aunque la moda sea llegar con pelos de alambre y barbas blancas de chivo, él tendría que quererse tanto como lo quieren miles de personas.

MEJOR ARRIESGARTE EN TINDER QUE LA OPCIÓN DE VIVIR EN SOLEDAD

Tinder es como te va en la feria, hay quienes encontraron marido y otras se sacaron al estafador de tinder pero como ya nadie presenta a nadie tienes que arriesgarte en tinder para conocer a alguien porque la opción de quedarte solo no es divertida para nadie como da a entender Sylvia Pasquel.

JOSÉ EDUARDO DERBEZ MANDÓ SU PACK EN EL PASADO Y LAS MUJERES LE CAEN COMO MOSCAS EN PANAL DE MIEL PERO COMO QUIERE A SU NOVIA DICE QUE NUNCA MÁS VOLVERÁ A MANDARLO

José Eduardo Derbez, dice que ahora que ya es mayor ya nunca más le va mandar su pack a ninguna mujer porque ahora que maduró le parece que hacerlo es de mal gusto, lo bueno es que ahora José Eduardo ya es muy conocido y su pack ya lo había dado a conocer y ya no tiene ni que esperar para ver los resultados porque las mujeres le caen como las moscas en un panal de miel esperando a la abeja reina, además ya lleva dos años de noviazgo con su chava y es de sabios cambiar de opinión por lo que dice el hijo de Victoria Ruffo: “Lo hice y me arrepentí de mandar el pack y ya no quiero hacerlo nunca más y punto”.

LA HISTORIA DE BRAD PITT Y ANGELINA JOLIE ES LA NOVELA MÁS BARATA Y EL GUIÓN MÁS “CHINCHE” DEL MUNDO.

La historia de Brad Pitt y Angelina Jolie es la novela más barata y el guión más “chinche” del mundo. ¿Cómo puede ser que de ser la pareja más sexy del mundo que se llenó de hijos de todas partes del mundo, ella se convierte en Cruela de Vil y no deja que vea a sus hijos durante 5 años y cuando por fin a él le dan desde junio del año pasado la custodia compartida, ella en venganza vende parte de los viñedos y del castillo que compraron juntos en Francia por más de 100 millones de Euros.

¿Qué hay en la cabeza de esta mujer que solo piensa en su odio, en vengarse de él destrozandolo con una frialdad y una ira tremendas? Obvio que no ese para defender a sus hijos del padre, se nota que los hijos le valen, lo que ella quiere es ganar en la lucha de egos.

Hablamos de ellos pues son famosos y hay mucho dinero de por medio, lo triste es que ellos son el espejo de lo que está sucediendo en la sociedad, ¡que nadie aguanta a nadie!