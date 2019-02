Fama | Bárbara López: “Tengo muy definida mi orientación sexual y amo a mi novio”

Bárbara López, hija del productor Reynaldo López, hace el personaje de Juliana, en la novela Amar a muerte

¿Qué dice tu novio el españolito Gonzalo Peña que besas a Macarena Achaga, quien también sale en la novela de hermano de tu novia?

Al principio se le hizo un poco raro y me dijo que no sabía cómo iba a reaccionar cuando viera las escenas y sí se sorprendió un poquito cuando nos vio, pero se acostumbró y todos saben que él y yo somos pareja en la vida real.

¿Tú ya te acostumbraste a besar a una mujer?

La verdad no, es como aventarse del bungee, te atreves, lo haces y ya, cada vez que estás ahí a punto de aventarte del bungee sientes como 'uy'.

¿Has sentido como que te gusta?

No, en mi caso la verdad que no, tengo muy definidos mis gustos, pero un beso es un beso y cuando lo das en este trabajo no piensas si es hombre o mujer, sólo en un beso normal.

¿La pregunta que más te hacen las chicas a través de las redes es cómo decirles a sus papás que son gays? ¿Tú qué les contestas?

No sé si soy la persona correcta para responder esta pregunta, es un tema muy complicado, pero tampoco hay que darle muchas vueltas, son tus preferencias sexuales, no tiene nada de malo, las cosas son como son y no está mal y hay que hablarlo, de todas maneras ¿qué pueden decir? Cada quien tiene sus preferencias y es respetable.

Llevas 6 años siendo novia del guapísimo Gonzalo Peña, tu españolito ¿Y tú para cuando te casas?

No sé

¿Y si a él le tocara besar a un hombre, te trepas en los árboles?

La verdad no, y menos después de este personaje que acabo de hacer porque ya tengo otra visión sobre las preferencias sexuales, sobre el amor. hoy más que nunca lo veo como algo normal y muy bonito.

…Bueno si, mientras que a Gonzalo no he vaya a gustar…

Ah no, por supuesto, yo quiero que se quede conmigo, si no me rompe el corazón.

Las dos, tanto Macarena Achaga como tu están muy guapas ¿Ha habido besos de lengüita?

No, eso ya de entrada y profesionalmente hablando está prohibido meter la lengua durante un beso sea hombre o sea mujer, los besos sólo son marcados y con boca cerrada.

Alfredo Adame me dice que él siempre les pregunta: ¿Quieres el beso con lengua o sin lengua, a ti nadie te ha dicho?

No, la verdad no pero ojalá que me pregunten el día que quieran meterme lengua y les voy a decir que no, la neta no chavos jajajaja porque no es necesario, los besos son bonitos sin lengua y si no es tu pareja, está de más, definitivamente los besos tienen que ser sin lengua.