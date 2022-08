La Barbie Juárez durante 25 años ha triunfado dando puñetazos. Platicamos con ella sobre sus planes en el deporte.

-Barbie, ¿nunca te ha dado temor acabar como el boxeador Mohammad Alí, Cassius Clay, que de tantos golpes recibidos le provocaron la enfermedad de Parkinson?

-No me da miedo que me dé esa enfermedad porque ya se ha comprobado que el Parkinson de Alí no fue por los golpes. Por cierto, Mohamed Alí fue mi inspiración para yo boxear y hasta el día de hoy es mi máximo ídolo en el boxeo, tuve el gusto de conocerlo pero no me quise tomar foto con él porque lo conocí cuando ya estaba enfermo y quise guardar su recuerdo en mi mente de él peleando en un ring, aunque estoy contenta de poder haberlo conocido en persona.

-¿Solo tienes una hija, Natasha Dafne de 15 años?

-Y con esa tengo, ¿sabes?, le puse ese nombre porque soy fan de la modelo Natasha Jocovich, yo le quería poner su nombre completo pero no se pudo, el papá no quiso.

-Barbie, ¿si alguien te ataca en la calle y te defiendes, tu defensa es legal?

-No, porque al ser boxeadora profesional, mis manos son consideradas armas blancas, por lo que es mi obligación moral como ciudadana evitar peleas callejeras pero aquí entre nosotras, si alguien se atreve a atacarme yo sí contesto, en mi carácter no está el dejarme golpear por nadie.

-Dices que tú te vas a retirar en cinco peleas más, las cuales tardarían aproximadamente un año y medio en realizarse, ¿qué te gustaría hacer después de retirarte del boxeo donde has triunfado siempre y en varios pesos?

-Estoy haciendo muchas cosas, tengo una conferencia que se llama: “Cree en ti” y aunque yo no quería meterme mucho en la política, en lo que sí me quiero meter es en el deporte, apoyar a los deportistas porque tenemos muchos talentos en los niños mexicanos, si tú le das unos guantes a un niño créeme que va a salir adelante con esos guantes, hoy en día, un niño se siente muy agradecido si lo apoyas porque es una forma de poder salir del estrés que se vive día a día en la Ciudad de México además de poder salir de la pobreza.

-¿Quieres ser promotora de box?

-Realmente lo he pensado mucho y lo que más me gustaría en esta vida después de boxear es ser promotora de box, representar a un niño o a una niña o a muchos que quieren salir adelante y cumplir sus sueños, quiero poder darles las armas y los elementos para que puedan desenvolverse en mi deporte que es el boxeo y ¿por qué no?, también apoyar a los niños que quieren ser futbolistas ya que también fui futbolista, ambos deportes me apasionan y sé que si les diéramos apoyo podríamos tener grandes deportistas en México y esa es mi gran ilusión que espero poder cumplir cuando me retire.