Fama | Camila Sodi quiere lo que tiene su ex, Diego Luna

Nadie es profeta en su tierra y las mujeres parientes de Thalia siempre han sido protagónicas y sienten que eso y mas merecen, y con todas esas expectativas ahora es Camila la hija de Ernestina Sodi y sobrina de Thalia la que decidió irse a picar piedra a España donde consiguió jugoso contrato y por eso se la ha pasado asistiendo a las fiestas de despedida que le hacen amigos, amigas y familiares.

LO QUE AÚN NO HA DICHO CAMILA ES SI PIENSA DEJAR A SUS DOS HIJOS CON SU PADRE DIEGO EN ESTADOS UNIDOS O AQUÍ EN MÉXICO CON LA ABUELA, ERNESTINA SODI O DE PLANO LLEVARLOS CON TODO Y NANA A ESPAÑA

Lo único que aún no queda claro es si Camila se lleva consigo a sus dos hijos porque no es fácil conseguir 2 chicas que la ayuden a llevarlos, traerlos, cocinarlos y a cuidarlos como tiene aquí en México o si piensa dejar a sus dos hijos al cuidado de Ernestina su mami o se los manda a Diego Luna a los Estados Unidos para que él cuide tanto a su niña como a su niño en lo que Camila trata de seducir al público español.

ANDRÉS GARCÍA NO ANDA DE PLEITO EN PLEITO PORQUE NO TENGA SUFICIENTES PROBLEMAS SINO PORQUE ÉL SABE QUE SOLDADO AVISADO NO MUERE EN LA GUERRA

Tienes que amar a Andrés García, es el único que deshereda a quien no es su verdadero hijo y tienes que admirarle que tiene el dinero para andar repartiendo herencias, primero dijo que iba a desheredar a sus hijos para heredar a Roberto Palazuelos, cambió de opinión y decidió que mejor también va a desheredar a Palazuelos que por cierto, es dueño de varios hoteles y entre sus propiedades tiene hasta una isla privada por lo que no necesita que le den herencias ajenas.

Pero lo que más le admiro a Andrés son sus ánimos de luchar como gallo de pelea, él si vive con las navajas afiladas y amarradas a los espolones, vive peleando hasta con su sombra y tal vez eso lo hace hasta más guapo de lo que ya es. Es un galanazo, bravo y bronco, con una personalidad arrolladora y si anda de pleito en pleito no es porque no tiene suficientes problemas en la vida sino es porque sabe que soldado avisado, ¡no muere en la guerra!

EIZA GONZÁLEZ PISÁNDOLE LOS TALONES A LA ESPOSA DE HENRY PINAULT

Y hablando de superestrellas, Eiza González, quien dejó con la boca abierta a todos los famosos asistentes al festival de Venecia por su belleza y su porte va con paso firme sin dar brincos a lograr una carrera internacional trabajada con dedicación que hasta ahora solo ha logrado otra mexicana, Salma Hayek, porque muchos mexicanos viven en Los Estados Unidos donde pican piedra y tienen muchos logros pero no todos se colocan en la punta de la pirámide, sin embargo ahí va Eiza pisándole los talones a la esposa de Henry Pinault.