Fama | Celia Lora reconoce el tipo de hombre al que atrae

¿Cómo le hace una mujer para buscar a puros locos o que todos los locos le caigan a ella?

¿Como tienes que tener de chueca tu antena para encontrarlos tú a todos?

Dice Celia Lora, hija de Alex Lora del tri: “Renuncio a tener hijos, novio o boda, primero porque veo fotos en redes sociales de parejas que parecen felices y soy testigo de sus infiernos y segundo, yo misma siempre me he acostado con “puro loco”.

Celia, hay un dicho que dice: -Dime con quién andas y te diré quién eres-. Si ya identificaste que el problema son tus elecciones te felicito que renuncias a casarte, a tener hijos y a tener novio, mejor sola y con paz mental, que mal acompañada y si solo te identificas y atraes a hombres locos, pues ya es hora de que te salgas de el manicomio en el que tu solita te has metido, ¡Urge!

A JENNIFER LÓPEZ NO LE SUDA LA COLITA NI CON SUS TANGAS DE PLÁSTICO QUE SUPUESTAMENTE ES MATERIAL TÓXICO

JLo quien quiere que todos vean su película: “Cásate conmigo” y para llamar la atención usó tanga de plástico plateada y se ve divina pero, ¿que no te suda la cola Jennifer López? Sabemos que hay de colas a colas, de cajuelas a cajuelas y de retaguardias a retaguardias y ya vimos que la de JLo tiene tolerancia a materiales tóxicos.

Mis respetos con la latina más famosa del mundo, se reinventa diario y cuida su “puerquito” digo su “cuerpito” y además de ser guapísima siempre es noticia.

ADRIÁN URIBE DICE QUE INTENTARÁ NO VER EL CELULAR TANTO PARA EVITAR PLEITOS CON SU ESPOSA, ¡TODOS TENEMOS QUE SEGUIR SU EJEMPLO!

Adrián Uribe dice que las pocas peleas que tiene con su mujer Thuany Martins es porque usa demasiado el celular, lo cierto es que no solo Adrián Uribe sino que todos estamos mucho en el celular, la gente no vive pendiente más que de su celular lo cual provoca accidentes, asaltos y eso es en los adultos, ya ni hablamos de los adolescentes que crecieron con toda la tecnología y no son capaces ni de fijar la atención ni de mirarte a los ojos cuando te platican.

Los mismos neurólogos atribuyen a estos la pérdida de atención en los niños y adicciones a las redes y a comprar lo que en estas se anuncian y una total angustia cuando se los quitas como si hubieran nacido con el celular integrado a la mano.

GERMÁN Y FREDDY ORTEGA REPORTAN QUE INTENTARÁN FOTOGRAFIAR EXTRATERRESTRES Y OBJETOS VOLADORES QUE SE LES APARECEN

Los hermanos Germán y Freddy Ortega, los mascabrothers, desclasificaron información sobres extraterrestres y objetos voladores de distintas galaxias asegurando que si existe vida en otros planetas, que Mausan no es un loco fanatico, que si está en lo cierto y reportan que vieron un ovini y a sus tripulantes en el radar y que intentarán decodifica y fotografiarlos científicamente.