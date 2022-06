Fama | Chabelo se ríe de sí mismo, dice que está loquito desde chiquito

Se dijo que Xavier López Chabelo tiene cáncer terminal y está desahuciado y que sufre de demencia senil y él contestó: “No estoy desahuciado, tuve cáncer pero estoy curado y en cuanto a la demencia senil, siempre he estado loquito desde chiquito”.

Tan le rueda bien la canica y no tiene demencia senil que dice que loquito es desde chiquito, el humor de Chabelo es tan lindo, sencillo e ingenuo que nos alegra y nos reconforta saber de él. Hablar de Chabelo nos remite a décadas de generaciones de recuerdos bellos. Cuando se habla de Chabelo hay que hablarle de usted, ponerse de pie y quitarse el sombrero, su único gran pecado es que todos lo adoramos.

Michelle Renaud parte plaza

En La herencia, telenovela de Juan Osorio la historia gira alrededor de la reinita que todos los guapos quieren, interpretada por Michelle Renaud, que tiene un harem de sementales, se la pasa partiendo plaza y despreciando a todos.

Mala pata, Michelle Salas se cae en alfombra roja

Qué desgracia, Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, metió la pata y vestida de princesa se cayó y terminó en el suelo en la alfombra roja en Cannes. Pero si esperaba que la levantara la mano de un príncipe azul ¡eso no ocurrió!

Qué bonito llora Chicharito

Llorar tiene su chiste, no cualquiera llora bonito y Chicharito llora tan lindo y conmovedor, que quieres llorar con él y consolarlo en tus brazos. Él lloró pues no quiere que le digan mal padre, pero en los divorcios no se reparten rosas, ¡sólo espinas! Y su ex esposa Sarah Kohan lo balconea porque él se da la gran vida con Nicole McPherson y como Sarah está sola y cuida a sus niños, Nala de un año y Noah de dos años, anuncia sus defectos magnificados.

Nadie lo califica como “el peor padre”, así lo califica su ex esposa y él se auto exonera diciendo que ama a sus hijos con locura. Pero Chicharito, vas a tener que llorar muchas más lágrimas porque ella no va a cambiar su forma de pensar.

Hoy la moda es no esconder los defectos

J Balvin entretiene a su depresión poniéndole taparrabos, y minifalda y se cura la tristeza poniéndose falda de holanes y mostrando sus piernas peludas. Antes, la condición para ponerte minifalda era tener piernas bonitas y depiladas, pero la imperfección es lo de hoy, los diseñadores para mostrar que son inclusivos escogen modelos con piernas chuecas y torcidas, con los dientes separados, la moda es no esconder los defectos, si tus piernas tienen vitiligo o están mal afeitadas, ¡mejor!