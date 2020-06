Fama | Christian Chávez da gracias

Christian Chávez tiene que dar gracias que no le tocó la demanda de su novio Maico Kemper en euros holandeses, Christian, ¡Multiplícale a ver cuanto te ahorraste por las descalabradas que le metiste y solo te piden 3 millones de pesos devaluados!

El europeo se quejó como mujercita maltratada: -Mira, ahora me pagas para que veas que a mi no me pueda agarrar a golpes.

El ojiazul dice que como mujercita previsora ahorró en el mercadito, dejando un pellizquito y así guardó sus centavitos, ese ahorro lo hizo pellizcándole al gasto que él le daba lo cual en México conocemos como “finanzas familiares” o sea, bolsearlo y que de eso va a vivir en lo que se resuelve la demanda.

VICTORIA RUFFO NOS SALIÓ MUY PERSIGNADA

Que persignada Victoria Ruffo, según José Eduardo Derbéz que cuando tuvo una relación a los 18 años con una mujer de 50 años, su mamá casi lo mata cuando a los 18 años ya eres adulto no estás haciendo la primera comunión, o ¿Quería que lo llevaran al burdel?

¿Por qué quería matar Victoria a la señora de 50 años apoco le arruinó la vida o cambió la historia y el rumbo de la vida. Sólo fue una vez y eso es ser prejuicioso y discriminativo con las mujeres contra su edad. A ver porque cuando un hombre de 50 años se casa con una mujer de 18 años nadie se escandaliza y en todo caso José Eduardo nunca dijo: “Nos vamos a casar, a comer perdices y a ser muy felices. Un muchacho de 18 en el medio artístico ya le anda tupiendo a cualquier hueco… No es el modelo sino el kilometraje o sea que la señora no estaba abusando de su “hijititito”.

ARACELY ARÁMBULA SACÓ DEL CLOSET A LOS HIJOS DE LUIS MIGUEL, DIVINOS

Después de que durante 13 años Aracely Arámbula escondió a sus dos hijos, a Miguel de 13 años y a Daniel de 11 años, sintió que ya es hora de enseñarlos y los sacó del closet en el buen sentido de la palabra porque los tenía encerrados para todos los ojos de aquellos que le somos ajenos por lo que casi ningún periodista de espectáculos les conocíamos la cara.

Qué bueno que por fin ya los muestra en las fotos porque los muchachitos están preciosos. ¿Cómo no van a ser divinos con los genes tanto de la bellísima Araceli como los del sex symbol de América Latina, Luis Miguel?

Ahora que ya los presentó en sociedad, ojalá aparezca el papá, el Sol a alumbrarlos con sus rayos y les diga: “Jóvenes, yo soy el papá de ustedes”.

No porque se vayan a olvidar de él, nadie puede olvidar a Luis Miguel sino simplemente para que con el calor del Sol pueda calentarles su corazoncito a esos dos bellos muchachitos.