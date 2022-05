Fama | Christian Nodal se borró todos los tatuajes de Belinda

Ahora que Christian Nodal se arrancó el último pedazo de piel a pedazos y no es analogía, es literal, se borró y mandó a la basura y al olvido el último tatuaje que tenía de Belinda en la frente y con este tatuaje borró lo que aún quedaba de su amor por esa relación ya que como él dijo, el día que le cerró la chequera a Belinda, a ella se le acabó el amor por él.

Tiaré Scanda, fuera de la pantalla, pero con aires de diva

Tiaré Scanda actúa de sirvienta chismosa con peluca rubia en la telenovela La herencia después de haber estado ausente en la televisión durante 10 años y cuesta trabajo reconocerla porque nunca fue la gran belleza ni tampoco la súper actriz, trabaja bien pero siempre estuvo instalada en plan de diva y sigue con esa actitud cuando ni a Silvia Pinal la vimos jamás sintiéndose diva a pesar de que sí lo es.

Tiaré Scanda ni ha tenido el súper estelar ni ha hecho la súper actuación pero cuando se le pide una entrevista se ve molesta y agobiada como si fuera María Felix.

La suerte de un perro, que ni es de Pamela Anderson

Pamela Anderson es brillante, primero vendió sus “bubis” que le produjeron los 20 millones de dólares que tiene en sus cuentas de banco y después de seis matrimonios y dos hijos, como pasará un tiempito en Nueva York trabajando y le hace falta compañía, le dijo a su asistente que le consiguiera un perro ajeno para pasearlo y es lo que hace todos los días.

¿Te das cuenta el lujo del que goza ese perro?

Muchos humanos le pedirían de rodillas a la ex “Guardiana de la Bahía” tener esa vida de perro para que ella los saque a pasear aunque fuera amarrados y con cadena.

No cabe duda que tanto entre humanos como entre perros hay quien nace con estrella y quien nace estrellado.

Geraldine Bazán y Alejandro Nones van juntos a Cannes, pero no hablan de su amor

Si Alejandro Nones y Geraldine Bazán se ponen a decir abiertamente que son novios, ¡no los van a dejar en paz! Por eso se la quieren llevar leve y prefieren aún no hablar abiertamente de su relación. Pero una imagen habla más que mil palabras y aunque no comenten su amor sí lo muestran porque llegaron juntos y acaramelados a Cannes.

Sin embargo sienten que aún no es el momento de dar detalles para que ninguno de los dos sufra a futuro, sobretodo Geraldine que es una mujer seria, que tiene dos hijas de Gabriel Soto y claro que tiene expectativas, quiere un hogar pero no lo quiere divulgar hasta que no sea una relación seria y formal por parte de los dos.