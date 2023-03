Fama | Chumel Torres aprovecha el odio que le avientan y ahí factura metiendo algo que pueda monetizar

CHUMEL TORRES APROVECHA EL ODIO QUE LE AVIENTAN Y AHÍ FACTURA METIENDO ALGO QUE PUEDA MONETIZAR

Antes de que Shakira dijera: -No se llora, se factura-. Chumel Torres inventó aprovechar el “hate”, el odio que le avientan y ahí pone un anuncio. ¡Chumi baby vende el odio que le tienen! Es tan inteligente que si lo dejan sufriendo por amor, estaría anunciando pomada para el corazón.

Antes el duelo se elaboraba pero ahora exhibir tu duelo es lo máximo para conseguir multiplicar tus seguidores. Ya no existe;- Voy a esconder hasta asimilar mi dolor-. El dolor se publica pues si no apareces en pantalla y nadie se entera ¡ni tu dolor ni tu desgracia son nada!

IRRECONOCIBLE ALEJANDRO SANZ

Alejandro Sanz es rubio platinado y su piel está tapizada de tatuajes, no se vea mal, se ve completamente diferente, ¡es otro que no tiene nada que ver con el Alejandro Sanz que conocimos cantando “Corazón partío”!

POTRILLO TIENES MUCHOS ÉXITOS, NO CANTES “MÁTALAS” CAMBIÁNDOLE LA LETRA

Si la canción “Mátalas” fuera la única que le hubiera pegado en toda su carrera a Alejandro Fernández, el “Potrillo”, se entendería que le cambie la letra a “Ámalas” como lo hizo cuando fue acusado de incitar con la canción al feminicidio, pero tiene tantas canciones que es mejor que no la cante cambiándole la letra porque es como agarrarse a un clavo ardiendo, ¡igual se la van a armar de tos porque la gente conoce la letra original!

EL FENÓMENO DE ÁNGELA AGUILAR AÚN NO LE SUCEDE A SU HERMANO LEONARDO

Ángela Aguilar se come el mundo, su éxito es meteórico y un fenómeno musical desde su inicio, lo cual no ha ocurrido con su hermano Leonardo pese a sus tremendos dones no ha tenido la suerte de Angelita para despegar con un hitazo por eso tiene sentido que Pepe Aguilar y Ángela lo incluyan en su gira hasta que él pueda llenar solo un lugar importante..

A Leonardo le ocurre algo similar a lo que vivieron los hijos de Lupita d'alessio y Jorge Vargas, que han luchado muchísimo para sobresalir en solitario y no ir en combo con su mamá: Ernesto, después de años de lucha logró forjarse una carrera exitosa independiente de sus padres tanto en la actuación como en la política y Jorge finalmente pegó con tubo con “Matute”. La pequeña Aguilar fue un cohete internacional con su dueto con Nodal: “Y si te llevo rosas” pero la gran mayoría tienen que recorrer un camino largo para pegar con tubo.

HASTA AHORA NADIE HA PODIDO TOREAR EL TORO QUE ES ADAME

Alfredo Adame enojado es de otra rodada, a ese toro nadie lo ha podido torear, no ha habido un caballero andante que salga a ponerle un alto para que no ataque y le dé palos verbales a sus ex mujeres aunque muchas mujeres que no son objeto de sus insultos sin misericordia se maravillan que sus ex logren sobrellevar y sobrevivir el acoso de Adame contra ellas.