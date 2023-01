Fama | Cómo se monetiza Cristiano Ronaldo

Todo lo que usa, se pone o muestra Cristiano Ronaldo se vuelve moda, el futbolista se echa un gas y lo vuelve marca internacional y lo monetiza desmedidamente. Simplemente en sus redes sociales cuenta con 500 millones de seguidores por lo que si hoy decidiera hacer campaña para convertirse en presidente, ya no de un país sino de una cuarta parte del mundo entero, ¡ganaría sin pestañear!

Por eso más de 15 mil personas estuvieron en desacuerdo con que el futbolista le permita a su hijo Mateo de cinco años usar arete, lo cual se volvió viral que repudiaron el hecho diciendo que el menor no está en edad de decidir si le gusta o no perforarse los oídos.

¿Cuál es el problema de que el hijo de Cristiano Ronaldo use aretes? Ronaldo usa aretes de diamantes de cuatro quilates valuados cada uno en 120 mil dólares y su mujer, Georgina Gio también los usa, entonces, ya es lo de menos si el niño usa o no aretes, aquí lo importante no sólo es el arete sino ¿qué tanto heredaron los genes de Ronaldo sus hijos además de heredar su amor a traer joyas puestas? Los aretes de Cristiano aunque para muchos son sus ahorros de toda una vida para él son un gasto mínimo ya que los cronistas especializados dicen que aproximadamente el futbolista a sus 37 años de vida tiene una fortuna de 1000 millones de dólares y por si fuera poco para que Ronaldo aceptara mudarse con toda su familia para jugar en Arabia Saudita le ofrecieron pagarle 200 millones de dólares por temporada.





Dani Spanic y su ex pelean por la custodia

Dani Spanic no deja que Ademar Nahúm, padre de su hija, la vea, pero sí le recibe mensualidad, chofer, muchacha y pago de servicios, Ademar se ampara porque quiere seguir viendo a su niña porque lo que hace Dani es lo más injusto, la jovencita tiene un padre que se ocupa de ella económicamente y la quiere ver, pero Dani le está obstaculizando la vida y no sólo no permite que la vea sino que ella dice teme que él le quite a su hija… y es obvio que no va a ceder ni a cambiar de opinión porque afirma que le pegaron con una piedra en la cabeza y no la descalabraron, ¡es una mujer de cabeza dura!

Sin el “monstruo” que su papá, Britney Spears no tendría un céntimo

Hablando de papás, el documental de los horrores que el papá de Britney Spears le hacía, sale en HBO, y el mundo entero dice: “Su padre es un de lo peor”. Pero lo que no han visto es que sin ese “monstruo”, doña Britney no tendría un céntimo hoy en día porque “haiga sido como haiga sido” le cuidó su dinerito, a diferencia del papá de Luis Miguel que le robó todo su dinero.