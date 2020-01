Fama | Cristian Castro paga con cuerpo el trabajo doméstico

Cristian Castro lo que quiere son “mucamas” gratis, y les paga por sexo y porque que le hagan la limpieza de la casa con “cuerpomático”. Según dice una de estas chicas, además le gusta que sean gorditas las que le hacen el aseo y les paga con sexo y si eso es cierto, ya la hizo porque somos el país con más gordos en el mundo; no va a tener ni un problema si quiere escoger a alguien de esa fila para que lo carguen y le aguanten sus gustos.

Mas problema le vemos que le entre al cristianismo al que se acaba de convertir porque al ratito nos va a recetar unos sermones interminables.

Es tan lindo el hijo de la Vero Castro que todo lo que él hace nos parece un encanto y menos mal que dijo su amante que le gusta que lo vean haciendo del baño y no que lo limpien después de “hacer”.

Por cierto la novia que dio la entrevista dijo que a Cristian en el acto amoroso le gusta echarse gases pero no especificó si huelen a perfume o si antes come coles y la colita le apesta a coliflor.

A lo mejor la entrevistada inventó todo sobre Cristian como lo de que es adicto a la mamilería, o sea, tiene el refri lleno de mamilas de leche y se las toma como agua. Pero si esta mujer está inventando todo, su mente está más retorcida que un nudo, porque dio demasiados detalles.

YOLANDA ANDRADE LE CANTA “MENTIROSA” A VERO CASTRO AHORA QUE SE ARREPINTIÓ DE RETIRARSE

Hablando de los Castro, Yolanda Andrade aún tiene abierta la herida de las declaraciones de Verónica Castro que la tachó de mentirosa y esa llaga seguirá abierta por mucho tiempo.

Y como Verónica Castro dijo que se retiraba del medio artístico porque no podía soportar que mancharan su imagen (pero de los arrepentidos está empedrado el camino al infierno), la bella ojiazul tan se arrepintió que ya volvió al medio de los espectáculos y debutará en el cine y mientras Yolanda tenga los medios donde publicar sus opiniones, lo seguirá haciendo. Ya publicó que vuelve Vero al showbiss, acompañando su declaración con la canción Mentirosa de Elefante.

Vero, siendo el rostro más hermoso y venerado de México, cuando tenías 17 años no te buscaste al galán mas millonario, te aventaste un embarazo con el Loco Valdez, un hombre casado y no te escondiste, te atreviste. Darle la cara a Yolanda Andrade no será más difícil que todas las batallas que has enfrentado.

SHERLYN, UN PARTEAGUAS QUE NO ESPERA QUE UN HOMBRE QUIERA O NO CASARSE

Otra que se atrevió a ser parteaguas es Sherlyn, que no tiene porque esperar a que un hombre acepte o no la paternidad, si quiere o no casarse y ser o no un buen padre y decidió aventarse el embarazo sola, asumiendo la responsabilidad del hijo varón que tendrá.