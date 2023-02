Fama | Cuando Pablo Montero invitó a la chica a su habitación

CUANDO PABLO MONTERO INVITÓ A LA CHICA A SU HABITACIÓN DEL HOTEL, ¿APOCO PENSÓ QUE LA INVITÓ A REZAR? ¡PERDÓN, NO VIVIMOS EN SUECIA!

La chica que supuestamente levantó el acta ante la fiscalía de Chiapas diciendo que Pablo Montero la violentó dijo que iba por un pasillo después de hacer el amor con el cuate del cantante, de pronto encontró a Pablo que la invitó a su cuarto, pregunta idiota, ¿pensó que la invitó a su habitación a rezar? No vivimos en Suecia. Y Montero ha actuado en tantas novelas que ya se creyó que es protagonista en la vida de las damas ya que cuenta la parte acusadora que la aventó a la cama y le dijo: -te voy a hacer el amor como nadie te lo ha hecho-.

¡OJO MUJERES! Si un señor que no conoces, ¡aunque sea famoso! trae copas encima, ¡no se metan en su cuarto! Muchas celebridades creen que se mueren por estar con ellos y que encima les hacen el favor y con el calor de las copas aunque les digan que siempre no, ellos no lo entienden: ¿Cómo de que no quieres estar conmigo? Y empieza la película de terror porque ellos aseguran que ni te llevaron a la fuerza amarrada ni con una pistola sino que más bien lo que las mujeres quieren es usarlos a ellos de trofeos.

NO ES DELITO OFENDER PERO SI ES POLÍTICAMENTE INCORRECTO Y TE PUEDEN LINCHAR SOCIALMENTE SI LO HACES

Es una desgracia que haya gente con sobrepeso, pero si ellos deciden morir de diabetes o de hipertensión, ¡es su problema! Los demás no tienen porque recordarles: -Oye por cierto estás gordo, flaco, feo o viejo-.

Todos tenemos un espejo y ya sabemos lo que somos pero el que sepamos cómo nos vemos no le autoriza a nadie a soltar la lengua como lo hizo Sergio Goyri cuando ofendió a Yalitza cuando estaba nominada en los Oscares y le dijo. “che india”. ¿Quién se siente Goyri? La divina garza bordada a mano solo porque es un hombre alto y guapo.

En México se vive la discriminación más terrible, hay mucho despotismo y ganas de humillar no solo a las gordas, también a las flacas, a las viejas llamándoles momia como le ocurrió mil veces a Laura Bozzo, ¿Porqué la Fiscalía no les exigió a los que ofendieron a Laura de América por ser flaca y arrugada que se disculparan con ella?

Una mujer no puede evitar envejecer, aún no han encontrado la fuente de la eterna juventud y la única manera de no envejecer es morirse y hasta ahora no hay otro método además de la muerte para no cumplir años.

Nadie quiere ser chaparra, vieja, gorda, flaca o arrugada adrede para ofender a otros pero eso no es una disculpa para que si estás “gordibuena” otros quieran ofenderte con sustantivos como: “hipopótamo”, “ballenas que se comen el marrano entero” y otras barbaridades que muchos siguen diciendo sin entender que hoy en día es o aunque no es delito si es políticamente incorrecto.