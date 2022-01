Fama | ¡Cuidado Alfredo Adame!

¡CUIDADO ALFREDO ADAME! UNO NUNCA SABE A QUE GORILA TE VAS A ENFRENTAR, CON ESTE PERCANCE SEGURAMENTE AL ACTOR NO LE VAN A QUEDAR GANAS DE VOLVER A PELEAR, POR LO PRONTO PLANEA DENUNCIAR A LA FAMILIA DE AGRESORES

Debido a lo que comenzó con un aparente incidente de tránsito en el que un auto le pegó al auto de Alfredo Adame ya salió el modus operandi de la pareja que le pegó al auto del actor, acorralan y le pegan, le quitan su celular y por poco lo desnucan mientras desde varios celulares se grabó la agresión.

Alfredo Adame ya anunció que demandará a la familia de extorsionadores que al parecer intentaban, aprovechando la fama de Alfredo de ser agresivo con las mujeres, hacerle perder la cordura para que le pegara a la mujer que lo atacó a patadas despiadadamente ayudado por su marido y su hija lo cual es totalmente inhumano, cualquier madre con sentido común en un momento de bronca le pide a su hija:- prohibido salir del coche-. Pero, tan planeado estaba este ataque contra el actor que incluso la niña saltó del coche y atacó también a Adame ya que el ulterior motivo de los golpeadores era demandarlo para sacarle dinero, ¡que bajeza, a lo que han llegado las familias! Pónganse a trabajar no a buscar bronca para sacar dinero de aquellos a quienes ustedes agreden.

Inclusive la pateadora como último recurso para sacarle dinero, acusó a Adame de apuntarle con una pistola, pero hay muchos videos del ataque y en ningún momento se ve una pistola por el contrario se ve una familia completa azuzando al actor.

Hay que aprender de lo que le pasó a Pablo Lyle porque nadie sabe a qué gorila te enfrentas en una bronca, no puede uno agredir sin pedirle permiso a la cabeza de lo que va a hacer porque tu vida corre peligro si te pones con Sansón a las patadas.

Alfredo en esta ocasión se encontró con la horma de su zapato, con uno más violento que él y que traía plan con maña, le pusieron una revolcada pero el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere aunque seguramente despúes de la golpiza que recibió ya no le van a quedar tantas ganas de enfrentarse a cualquier desconocido.

EN MÉXICO ESTAMOS MAL ACOSTUMBRADOS, EN ESTADOS UNIDOS NO ES EXCUSA DECIR: -ES QUE SOY ENOJONA Y EXPLOTÉ- A FRIDA SOFÍA LA ENCARCELARON UNAS HORAS PORQUE EN GRINGOLANDIA NO CONTROLAR TU TEMPERAMENTO ES DELITO

En México estamos mal acostumbrados, si eres famoso y agarras el agua y no la pagas les dices; -¿Qué no sabes quien soy yo?-. En Estados Unidos te topas con pared, allá nos meten en cintura y al que no lo educan en su casa lo educan en la calle a palos hasta que aprendas a respetar la ley, nada de que dame tu autógrafo o: -“Es que soy Frida Sofia, soy de pocas pulgas y soy enojona-. Allá no controlar tu temperamento es un delito.