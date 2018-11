Fama | Culto al cuerpo

Lorena Herrera lleva 35 años en el gimnasio, comiendo una lechuga y un pedacito de atún, ella no ha vivido más que para el culto a su cuerpo y para no dañar esa obra de arte ni hijos quiso tener con su marido siete años menor que ella, Roberto Assad.

Ella es un cuerpo que camina aunque ese cuerpito solo se lo ha dado a dos: a su esposo y al Muñeco unos piensan que tener ese cuerpazo y no compartirlo es un desperdicio, yo siento que es una manera de administrar muy bien ese cuerpazo porque en las prestadas se acaba y definitivamente ella vuelo a la hilacha no le ha dado y ahora que la vemos de villana en la telenovela Las arpías por Imagen sigue siendo tan espartana , reservada y contenida como siempre y nunca ha dado de que hablar. Lo que ella dice es que su cuerpazo en la intimidad es más bien aburrido, duerme sus 8 horas y no toques tanto porque magullas, ¡puro ver y no tocar!

KARLA SOFÍA DICE QUE SÓLO LE GUSTAN LAS MUJERES

Todos los días salen del clóset nuevos transexuales a raíz de que Miss España es trans y lo que es sorprendente es que a veces hasta tienen más éxito con los hombres que las mismas mujeres, Carlos Gascón, ahora Karla Sofía dice que la buscan muchos varones, aunque él solo ha tenido una experiencia sexual con un hombre en su vida y no le gustó ni lo volvería a repetir, y que cada quien su miembro viril y que cada quien administre sus cositas como quieran.

LA HOMOSEXUALIDAD NO SE CURA, PORQUE NO ES UNA ENFERMEDAD

El sexólogo del programa Enamorándonos, Juan Carlos Acosta asegura “Mauricio Clark no se curó de ser homosexual porque no es enfermedad, pero la homosexualidad no se quita, es permanente y la Virgen que Mauricio Clark dice haber visto en un tronco de árbol parece una vulva de mujer no una virgen… Mauricio está muy confundido” dijo el experto.

EL VERDADERO PRÍNCIPE AZUL ES EL QUE TE AMA CUANDO NO TIENES NADA

Gloria Trevi regresó a vivir con su marido y dijo: “El verdadero príncipe azul es el que te ama y Armando Gómez me amó desde el primer día que me fue a ver a la cárcel cuando ningún hombre, ni el más gañan se le acerca a una mujer en la cárcel, ese es el verdadero amor para mí”.

