Fama / Daniela Parra debuta al lado de Belinda en “Rebelde”, su hermana Alexa no quiere saber nada de ella

Mientras que a Daniela Parra ya le dieron un protagónico al lado de Belinda en la nueva serie “Rebelde”, su hermana Alexa Hoffman ya dijo que no quiere saber nada de Daniela y que cuando su padre salga de la cárcel accedería a verlo en un lugar público, si reconoce lo que le hizo y le ofrece una disculpa.

Eso nunca sucederá ya que para Héctor Parra sería seguir con el “reality” y sufriría un escarnio público mayúsculo.

Lo que le pasó a Alexa fue terrible y lo reconozca o no su padre, la justicia lo declaró culpable y se dé o no la disculpa pública está pagándolo en la cárcel.

¿HABRÁ PAPÁS TAN OCUPADOS QUE SE LES OLVIDA QUE SUS HIJOS COMEN TRES VECES AL DIA? Matías Novoa fue demandado por María José Magán, madre de su primer hijo, por dos millones de pesos que no ha dado en pensión alimenticia en dos años, equivalentes a 80 mil pesos al mes.

Los niños no se alimentan de la fotosíntesis, y no creo que ningún padre esté tan ocupado que se le olvide que su hijo come tres veces al día.

Matías Novoa adora a su hijo, pero también hay que ver que las manutenciones que piden a veces algunas mujeres, -y no hablo de este caso- , son como si al niño le dieran caviar y champaña cada media hora.

KALIMBA NO PUEDE PAGAR LA ESCUELA DE SU HIJO

Cuando dejas de amar a alguien, los problemas parecen gravísimos y complicadísimos, ahí es cuando sale el ego vengativo que dice: ‘Me las va a pagar y te la voy a cobrar’.

Cuando usamos a los hijos como moneda de cambio, se nos olvida que nadie nos puso una pistola en la cabeza, ni nadie nos obligó a tener un hijo con esa persona.

A Kalimba lo demandó la mamá de su hijo de siete años, ella denuncia que él no quiere pagar la nueva escuela primaria donde inscribió al niño. Ella no se ubica, su niño no es el hijo de Bill Gates y no puede ir a la escuela donde se educan los de la realeza de Inglaterra.

Que se ubique, Kalimba tiene que pagar siete abogados para defenderse de una denuncia muy seria de acoso sexual que interpuso contra él Melissa Galindo. La mamá del niño, en vez de apoyar en estos momentos, anda enredando las cosas, supongo que piensa ‘lo que le va a abonar a los abogados que se lo abone a nuestro hijo’, no tiene que hacerles el caldo gordo a otros.

Y sé que esto se oye muy horrible, pero hay casos,- ojo y no hablamos tampoco de esta situación-, en el que si el señor se quedará con los niños, a las mamás les quitan su sustento porque viven de la manutención.