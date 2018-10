Fama |De transexuales y otras historias

Ahora que la Miss España Angela Ponce fue aceptada para concursar en el certamen de Miss Universo siendo trans, todas las transexuales están saliendo hasta por debajo de las piedras acusando a los hombres, incluyendo a los famosos, de tirarles la onda de rodillas, arrastrándose ante ellas, como si fueran el último refresco del desierto, como si todos los hombres se murieran por que los pele una transexual….

Como la transexual Alee Salinas, que se quiere hacer la chica decente y provinciana acusando de indecente a Carlos Vela por supuestamente querérsela ligar en Facebook y da a entender que le dijo que no “porque ella es una damisela encantadora y fresa que no sale con hombres casados con hijos”.

Se pone a sí misma como damisela virginal, pero bien que ella es la que fotografió el supuesto mensaje íntimo que le mandó el futbolista y lo dio a conocer públicamente para intimidarlo, porque ultimadamente si Vela quiere salir con alguien, eso es su asunto personal, pero si ella es tan fresa como dice, y él le parece tan retorcido, ¿para qué publica cochinadas entre ella y un desconocido?

No creo que el famoso futbolista Carlos Vela esté tan desocupado que entre todas las pretendientas que tiene se ponga a ligar en las redes, dejando propuestas indecentes por escrito precisamente a una transexual llamada Alee siendo él tan conocido.

Por otra parte, si eres transexual supongo que te cortas el pene y te haces una vagina, además de para orinar sentado, para gustarle a los hombres… ¿y entonces porqué los anda pateando y diciendo que la están acosando?

A DIEGO BONETA SÍ LE GUSTA CAMILA, PERO TAMBIÉN TIENE QUE TRABAJAR

Camila Sodi ya jugó a la casita y tuvo a sus hijos, pero todavía tiene mucha enjundia y le exige a Diego Boneta: “apapáchame, hazme piojito, ponme la capa en el suelo para que la princesa pase” y le reclama: “¿Donde está ese caballero andante disponible?” Y el caballero Diego está persiguiendo la chuleta, colocándose porque todavía no tiene suficiente dinero para vivir el resto de su vida de sus rentas… El problema de las mujeres es que cuando los hombres andan de conquistadores te dedican 24 horas al día, te mandan flores, se bañan, son atentísimos, gastan y te invitan, pero cuando se muestran tal cual son…. ¡oh decepción!. “Tu no me pelas ni tienes el tiempo para mí que yo quisiera”. Y ellos que ya tuvieron la leche se dan cuenta que no quieren comprar a la vaca y se van alejando.

