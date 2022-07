Fama | Diferencias entre lo que exigen las mujeres y lo que exigen los hombres

El guapo Alexis Ayala dice que no quiere romperle sus sueños a su novia de 28 años, Cynthia Aparicio, ni quiere que ella le rompa a él los suyos, aunque con todas las relaciones amorosas que él ha tenido, dudo mucho que ella le vaya a romper algo.

Ella dice que está muy jovencita a sus casi 30 años para pensar en matrimonio o en bebés y está en edad de merecer…

Querido lector si te preguntas, ¿qué es lo que merecen?, esto es lo que todas las mujeres piden: Que las amen, las atiendan y les disparen, las apapachen, las viajen y que todos vean que estás loco por mí.

Ese es el sueño de las damas, el de los caballeros es que todos sus cuates vean que están con una mujer guapa y que todavía las pueden de todas todas.

Pero si una mujer de 56 años anduviera con un hombre famoso de 28, la cosa sería distinta. Cynthia Aparicio es hermosa, es bailarina de ballet, es joven y simpática y está triunfando en Las estrellas bailan en Hoy.

Simplemente queremos recalcar que aunque dicen que los hombres y las mujeres ya somos iguales, eso no es verdad no sólo en sueldos, ni en puestos de trabajo, ni en labores del hogar, ni en lo que nos está o no nos está permitido socialmente hablando; pero ni siquiera en cuestiones amorosas las mujeres podríamos enamorarnos de alguien 30 años más joven sin ser destruidas emocionalmente por la sociedad, a diferencia de lo que ocurre con los hombres…. y Alexis y Cynthia son una prueba más de estas diferencias. Entonces, no, no somos iguales ni tampoco los hombres nos permiten ser sus iguales en nada.

A Shakira y Piqué nada los ata económicamente hablando

La que se quema con leche, le sopla hasta al yogurt. Ahora que Shakira y Piqué se separaron, sale a la luz que después de 12 años de unión, la cantante y el futbolista comparten en común económicamente hablando, únicamente 12 millones de dólares, invertidos en las dos casas que compraron juntos a nombre de ambos, lo cual no es motivo de enojo ya que por decisión de los dos cada una de sus mansiones quedará a nombre de uno de sus hijos y salvo las dos residencias, no tienen una sola cuenta de banco juntos. Un problema menos para Shakira ahora que Piqué se cansó de jugar a la casita y empezó a andar de rumba. Al menos no perdió su dinero como le ocurrió cuando rompió con su ex, el argentino Antonio de La Rúa.

Dicen que Piqué intentó acercarse a Shakira pero ella le dijo que nunca lo va a perdonar por más que le ruegue, se arrodille y se arrastre. Perdió lo más por lo menos.