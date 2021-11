Fama | El actor David Zepeda estrena mansión 

¿A poco David Zepeda gana tanto como para comprarse una mansión de 40 millones de pesos, de cuatro mil metros cuadrados de terreno y dos mil 360 metros cuadrados de construcción?

Hay que preguntarle al productor de Mi fortuna es amarte, Nicandro Díaz si todos los demás que conforman el elenco de su telenovela también pudieron estrenar mansión o todo el presupuesto se fue en el sueldo de David.

Siempre hay a unos a los que les va mejor que a otros, pero sólo un potentado puede hoy en día tener una mansión de esas dimensiones, ahora lo único que le falta a David es alguien lo cargue en posición de boda para meterlo a la mansión, de ahí en fuera, aunque no le alcance para pagar personas que le hagan la limpieza porque se lo gastó todo en la propiedad.

El actor puede dejar de ir al gimnasio y ponerse a cargar cubetas con agua, escobas y mechudos que también es mucho trabajo físico porque además se ve que él es muy pulcro y nada fodongo. Además con una casa así, seguro que el guapo marca un teléfono y le van a salir muchas voluntarias de gratis, que como no las va a meter a vivir a su casa, ni se la desordenan, ni le producen gastos. ¡Ahí es donde puede ahorrar, teniendo novias de entrada por salida en vez de una novia derrochadora de planta!

Todo el lío de Inés Gómez Mont empezó por la envidia

¿Cuántas órdenes de aprehensión van a emitir en contra de personas del espectáculo y a cuántos se supone que están buscando?

Todo el lío con Inés Gómez Mont empezó cuando a alguien le dio envidia que ella tiene bolsas de marca porque las que sí tienen para comprar la bolsa como la de Inés, ya no les alcanza para echarle nada adentro y la tienen que usar vacía para llevarla al mandado.

Hablando de órdenes de aprehensión, ya nadie habla de buscar a Larry Ramos, el novio de Ninel Conde, ya ni ella habla de él. Por cierto, Ninel se cobija muy bien, los periodistas le servimos cuando quiere acusar a Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel, diciendo que hace año y medio no deja que lo vea, Ninel sí nos usa para esas notas, o para acusar a los jueces por darle la custodia provisional al padre, pero si le preguntamos de Larry Ramos, contesta diciendo: “No oigo nada de este lado” y se sigue de largo.

La chica dorada dice que ella contará su historia

Paulina Rubio ya está escribiendo su biografía. La Chica dorada declara: “La prensa me ha tratado de linchar y acusarme por ser una mala madre al no permitirle a mis ex que vean a mis hijos, por eso estoy escribiendo un libro para que me respeten”.

Ojalá las celebridades entiendan que desde que tienen encima millones de celulares ya no hay secretos y el mundo se entera de los detalles de su vida privada, aunque traten de impedirlo.

