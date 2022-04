Fama | El actor Pablo Lyle seguirá su proceso en libertad

Aunque ha dicho que no tiene dinero, Pablo Lyle pagó 45 mil dólares de fianza para seguir su juicio en libertad hasta el 2 de julio, el día que será supuestamente cuando se decida si es o no es culpable de homicidio imprudencial. Pero si a Will Smith por una cachetada al conductor del Oscar lo castigaron 10 años en los que tiene prohibido presentarse a esos premios, ¿cuál será el veredicto por una muerte imprudencial de un señor de la tercera edad?

Lo que es un misterio, ¿cómo le hace Pablo Lyle para conseguir tanta plata o quién es su mecenas que sin trabajar durante tres años sigue consiguiendo dinero para pagar fianzas y abogados pagados en dólares?

Pepe Aguilar alejó a su hija del ojo del huracán

La ley Olimpia indica que ningún novio tiene derecho a publicar fotos de tu intimidad sin tu consentimiento como lo que el ex novio de Ángela Aguilar hizo. Por lo pronto con mucha madurez, Pepe Aguilar se llevó a su hija y a su familia lejos del ojo del huracán, se fueron a París pero ya está viendo si denuncian al patán por exhibir a la joven de 18 años en redes besándose con él, sobre todo para los códigos que manejan en su familia, mis respetos para Pepe Aguilar, otro papá le habría retorcido el cuello al susodicho, ¿con qué derecho sube esas fotos a las redes para que todo mundo los vea?

El ex de Ángela dijo que Pepe Aguilar aprobaba el noviazgo, una cosa es que lo apruebe y otra que ser novio no te permite exhibir a tu novia sin su autorización, ¡qué inmadurez del tipo casi cuarentón!

Esto debe servirle a las jovencitas para que no permitan que les tomen fotos de momentos íntimos y que no confíen en un desconocido pensando que te va a proteger.

Hay más de 10 denuncias acoso contra Toño Berumen

Según Jesús Falcón, ex integrante de la boy band M5, Toño Berumen tenía su harem y a los chicos “les hacía casting en tanguita y los revisaba”.

Ya hay más de 10 chicos que lo denunciaron después de guardar durante años ese secreto por el que hoy son hombres dolidos, que han vivido con ese shock cargando ese secreto como si cargaran la piedra del Pípila, mientras tanto Berumen sigue viviendo libre y despreocupado en Italia pero ellos están convencidos que se les hará justicia.

La organización civil Nosotras para ellas, dijo que las denuncias en contra del ex manager se presentaron entre el 16 de marzo y el 7 de abril en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en dos fiscalías del interior de la república.