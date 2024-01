Fama | El desnudo de Silvia Pinal con una hoja de palmera

EL DESNUDO DE SILVIA PINAL CON UNA HOJA DE PALMERA GIGANTE ES DIVINO SOBRETODO EN COMPARACIÓN CON LOS DESNUDOS ACTUALES EN LOS QUE LAS ARTISTAS PONEN CARA DE “ME SENTÉ EN UN PUERCOESPÍN·

El desnudo de Silvia Pinal con una hoja que no es de parra sino de una palmera gigante no se parece a ningún desnudo que hayamos visto: el de ella es ingenuo, fresco, puro, real sobretodo si lo comparamos con los desnudos actuales en los que las famosas hacen poses exóticas tirándole a porno, te ponen las nalgas en la pantalla arrodilladas en la cama jalándose parte del calzón para abajo con cara de: "me senté en un puerco espín" por lo que actualmente los semidesnudos que tenemos a la vista son más bien tragicómicos enrazados con libidinosos.

EL APODO ACTUAL DE TENOCH HUERTA ES “EL SIN CONDÓN” Y PARA REMEDIAR SU REPUTACIÓN LO QUE NECESITA NO ES UN EJÉRCITO DE ABOGADOS SINO ESCRIBIR DIARIO 100 PLANAS QUE DIGAN “NO DEBO QUITARME EL CONDÓN SIN CONSENTIMIENTO PORQUE ME DEMANDARÁN".

El apodo actual de Tenoch Huerta es: el "sin condón” después de que la saxofonista María Elena Ríos lo acusó de “stealthing" (quitarse el condón sin consentimiento) y aunque el autor de “poder Prieto” contrató un ejército de abogados para evitar las consecuencias de lo que él llama “difamación” y para proteger su reputación lo que realmente necesita es aprender es a no quitarse el condón durante el acto sexual por lo que debe escribir diario 100 planas donde repita: "No debo quitarme el condón sin consentimiento porque me demandarán".

TENOCH SINTIÓ QUE TENÍA MUCHO PODER, PERO EL PODER NO TIENE PARACAÍDAS NI PALABRA DE HONOR

El problema de Tenoch es que él se sintió en la cima del mundo y ni cuenta se dió que es fácil caerse de la nube en la que andaba.

Tenoch llegó a sentir que tenía poder, pero el poder no tiene paracaídas y se vino en picada hacia abajo y se pegó en la cara contra la tierra firme.

LUIS MIGUEL COMPRÓ EL TEQUILA DE CASA DON RAMÓN PERO NO PARA TOMÁRSELO PERO SEGURO AHORA QUE YA ES DUEÑO DE LA FÁBRICA LE SALDRÁN MÁS AMIGOS

Luis Miguel compró el tequila de Casa Don Ramón pero no lo hizo para tomárselo sino para incrementar utilidades que es como si JLo comprara una marca de bolsas famosas.

Ahora le van a salir más amigos a Luis Miguel porque ya es dueño de la fábrica, y por tequila no va a parar, dicen que hasta Alejandro Fernández está envidiándolo.

Por otra parte, Miguel, el hijo mayor de Luismi, cumplió 17 años el 1 de enero y su mamá Aracely Arámbula lo celebró en Acapulco mientras Luismi lo celebró lejos de él ya que en ese momento estaba dando un concierto en Quintana Roo.

Aracely sigue sin ir al tribunal a recibir la pensión para los niños pero ya solo falta un año para que Miguel cumpla la mayoría de edad y a los 18 ya puede ir a recoger personalmente las pensiones.