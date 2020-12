Fama | El escándalo del año lo dio Alexandra beffer

Por Shanik Berman

-Alexandra Beffer; ¿Fuiste a terapia para superar la propuesta sexual como intercambio de trabajo que te hizo Chabelo?

-La primera vez que lo conocí yo tenía 8 años de edad y me humilló en el escenario, me dijo “niña piojosa, lárgate de aquí” yo si era muy humilde y muy pobrecita, pero nunca fui piojosa, mi mami me traía siempre limpia y peinadita, años después fui a la audición para el programa La cuchufleta donde me ofreció un rapidín a cambio de la chamba, me salí muy ofendida.

-¿Le comentaste a alguien que te pidió echarse el rapidín a cambio del trabajo?

-No lo hice, porque al casting me acompañaron mi esposo y mi hijo Alex que era muy pequeñito, imagínate Shanik, si se lo hubiera dicho a mi esposo se hubiera desencadenado un problema peor y si lo digo ahora no es porque estoy ardida porque no me dio el personaje, pues llevo 30 años de esfuerzo haciendo labor social, pero tengo libertad de expresión y por eso hablo de esto, la Beffer lleva una carrera limpia, íntegra jamás en la vida he buscado reflectores ni he dado motivo de un escándalo.

-No eres mujer de escándalos pero al contar esto diste el más grande escándalo de todo el año 2020 porque dejaste a un personaje muy amado señalado y manchado

-Eso lo hubiera pensado el señor antes de hacer esas proposiciones.

-¿Te tocó sin tu consentimiento, te obligo a tener relaciones o quedó en propuesta verbal?

-Solo fue una propuesta verbal, me indigné, le dije: ‘Señor vine a pedirle trabajo’. Él me contestó: ‘Si tú eres generosa conmigo, mañana estás al aire en el programa de tele La cuchufleta. Me salí llorando de rabia e impotencia, obviamente no entre al programa y no lo volví a ver. Hay que decir que hoy en día si te intercambian trabajo por un acostón está tipificado como violencia sexual, pero esto es algo que se dio recientemente con el movimiento Me too que apenas empezó hace un par de años, hace todavía unos 7 años era muy común que eso ocurriera, estaba mal, pero las mujeres no se atrevían a verbalizarlo, inclusive hoy en el siglo XXI esto le sigue sucediendo a muchas mujeres y las leyes no siempre las apoyan cuando les ocurre.

-¿Crees que al haberlo sacado a la luz perjudicaste la imagen de un personaje tan importante para el país?

-Quien tuvo que pensar en su imagen y responsabilizarse de ella fue Xavier López, no yo y los periodistas saben perfectamente que el señor ha cometido mil atropellos, como cuando le preguntaron: ‘¿Qué va a comer en navidad?’ Y contestó en forma grotesca: ‘Tacos de popo de perro’, concluyó la conductora radial Alexandra Beffer.