Fama | El ex de Marlen Favela si tiene dinero

COMO NOVELA TURCA EL EX DE MARLENE FAVELA SI TIENE DINERO PARA CONQUISTAR A VARIAS PERO NO LE ALCANZA PARA DAR MANUTENCIÓN DE NINGUNO DE SUS 4 HIJOS.





Como novela turca, todas andan tras el “biscochito” ex de Marlene Favela, George Seely pero ninguna le preguntó antes de embarazarse de él por qué tiene 4 matrimonios en su haber.

Al menos una tenía que haber hecho la investigación y escarbar un poquito más para entender cuál es la razón de que fracasó en todas sus relaciones pero ni siquiera Marlene se puso a averiguar antes de escogerlo como el papá de su hija Bella.

Y a pesar de que sus ex parejas dicen que es el más inestable y no funciona en una relación y de que él llora pues hace 7 años no ve a uno de los cuatro hijos que tuvo con 4 parejas distintas con las que terminó mal y separado, Marlene dice que al ser el padre de su única hija no hablará mal de ella lo cual es bueno pero según dicen tampoco mantiene a Bella al igual que no mantiene ninguno de sus otros hijos, es decir, que el australiano siempre tiene dinero para conquistarse una mujer tras otra y para casarse varias veces pero a la hora de dar manutención a los hijos que ha procreado, ahí ya no oye, no habla, no entiende y no da.

LA CASA QUE LE PELEA INGRID CORONADO A CHARLY, EX GARIBALDI SE LA VAN A QUEDAR LOS ABOGADOS DE AMBOS Y EL DINERO QUE PELEAN NO VA A APARECER

El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe, Ingrid Coronado entra en pelea de abogados después de 17 años de estar divorciada de Charly de Garibaldi y le pide 10 millones de pesos o que le de su casa y en esos asuntos de demandas los dos van a perder la casa, si su hijo, Emiliano, ya mayor de edad, le pidiera la casa al papá, se entiende, pero por muy necesitada que esté Ingrid, después de 17 años de divorcio amenazar al ex garibaldi con eso, ¡son ganas de pelear sin ton ni son! Aún no empieza el pleito y sin tener una bola de cristal ya podemos predecir el final, ¡Decida lo que decida el juez, el dinero no va a aparecer!

EIZA GONZÁLEZ GRACIAS POR CAMBIAR LA IMAGEN QUE TIENEN DE NOSOTRAS LAS MEXICANAS EN EL MUNDO Y DEMOSTRARLE A TIZIANO FERRO QUE LAS MEXICANA NO SOLO NO SOMOS FEAS NI BIGOTONAS SINO QUE A TRAVÉS DE TI, SOMOS LAS MEJORES VESTIDAS DEL MUNDO

Creo que los mexicanos estamos de acuerdo que nos sentimos muy bien representados en cuanto a moda se refiere por Eiza González que fue distinguida como la mejor vestida del mundo en los Oscares de la moda, en los “Fashion Awards 2021”, sobretodo después de comentarios como el que hace años hizo Tiziano Ferro cuando dijo que las mexicanas somos feas y bigotonas, ¡afortunadamente te tenemos a ti como nuestra embajadora para demostrar lo contrario! Esas son noticias alegres en medio de todo lo malo que escuchamos a diario.