Fama | El gran negocio de Sugey Ábrego

Mientras haya hombres en el planeta, Sugey Ábrego va a tener su negociazo y va a vender muchos calzones usados por tres mil pesos porque los hombres no son cochinos ¡son lo que le sigue! casi ninguno va a decir fuchi. A lo mejor algunos tienen la manía de la limpieza, pero parece que la mayoría le mandan hasta instrucciones antes de que se los envíe que dicen que ni se te ocurra desinfectarlos ni lavarlos bien, por lo que Sugey es la única mujer en el mundo que no tiene que lavar calzones, ella todos los vende por lo que solo compra y compra y compra más calzones, los usa y los recicla al varón que se los pide.

TODOS TENEMOS UN ESPEJO, NO NECESITAMOS QUE NOS AVISEN COMO NOS VEMOS

Resulta que ser chaparra, vieja, gorda, flaca o arrugada es una ofensa para muchos, y algunos periodistas usaban sus lenguas tóxicas -de dar miedo- antes de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) obligará a Paty Chapoy a ofrecerle una disculpa a Yuridia por decirle gorda.

Todos tenemos un espejo y ya sabemos lo que somos, pero saber cómo nos vemos no le autoriza a nadie a soltar la lengua como lo hizo Sergio Goyri cuando ofendió a Yalitza cuando estaba nominada al premio Premio Oscar y le dijo: “che india”. ¿Quién se siente Goyri? La divina garza bordada a mano, solo porque es un hombre alto y guapo.

En México se vive la discriminación más terrible, hay mucho despotismo y ganas de humillar no solo a las gordas, también a las flacas o a las viejas llamándoles momia como le ocurrió mil veces a Laura Bozzo, ¿Porqué la Conavim no les exigió a los que ofendieron a Laura de América que se disculparan con ella?

Nadie puede evitar envejecer, todavía no encuentran la fuente de la eterna juventud y la única manera de no envejecer es morirse, hasta ahora no hay otro método para no cumplir años.

A HORACIO PALENCIA LO TRATARON COMO DELINCUENTE

Fue criminal lo que vivió 10 años el cantautor Horacio Palencia, la pregunta es: ¿por qué un juez aceptó que el compositor gastara millones de pesos en abogados y que lo trataran como delincuente haciéndolo venir una vez al mes a firmar en un reclusorio de Naucalpan, por un año, para hacerle el juego a un ladrón de canciones?