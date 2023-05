Fama | El hijo menor de Mariana Levy llegó a la mayoría de edad y no hay herencia para repartir

No hay problema que el “Pirru” tenga seis matrimonios y esté siempre ocupado en bodas, lo que sí urge resolver, es que José María, su hijo más pequeño con Mariana Levy ya alcanzó la mayoría de edad, por lo que tendrían que repartir la herencia de Mariana pero aparentemente lo único que queda a 18 años de su muerte es la casa que ella dejó en Cuernavaca, donde vive el “Pirru”, por lo que no puede vender ni tomar posesión de la misma y los tres nietos de Talina Fernández aseguran que hasta ahora no han recibido ni un céntimo de lo que su madre les heredó. Y hasta que no se haga su voluntad, me temo que ella no descansará.

Ni el “Negro” Araiza ni su novia quieren casarse

La novia del “Negro” Araiza es guapa, independiente, divorciada, con dos hijos y vive con ellos en un código postal clase “A” ya que los negocios familiares son las pastelerías.

Ninguno de los dos quiere casarse, pues ambos tienen una vida económica estable, tampoco quieren tener más hijos ni irse a vivir el uno con la otra. Ella no es la clásica madre soltera “partiéndosela” para sacar adelante a sus hijos que son “cuates”, ya que los padres de ella tienen casa en Miami a donde invitaron al “Negrito” y a sus hijas a pasar unas vacaciones. Son familia unida tanto la del conductor del Programa Hoy como la de su novia, los dos son buenos partidos y los besos que se dan son light. ¡Esta relación si va a durar!

Las hijas del “Güero” Castro esperan que su noviazgo con Mariana Seoane dure mucho

Cualquiera que conoce a la encantadora Mariana Seoane sabe que las hijas del “Güero” Castro, incluyendo a Sofía, estarían felices y prenden veladoras para que se les haga realidad el noviazgo de Mariana con el “Güero”, ojalá, la relación amorosa dure mucho tiempo.

El viejo pastor inglés de Julián Gil se da vida de rico

Julián Gil viaja en primera clase con su perro inmenso al que le puso el nombre de Superman un viejo pastor inglés enorme, ya quisiera cualquier persona salir a pasear y vacacionar con una vida tan sofisticada como el perro del actor pero así son los gustos de Julián Gil.

Se ven muy guapos Mariana González y Vicente Fernández Jr.

Mariana González y Vicente Fernández se hicieron cirugías estéticas, ella el vientre y él la nariz y es que ya encarrerados, para qué te paras en pelos, seguramente la hojalateada por docena sale más barata y los dos quedaron divinos, todo mundo se ve mejor cuando se hacen cirugías, y te das cuenta…Todo empezó con un mioma que le tenían que extirpar a Marianita y terminaron respingando la nariz de Vicente. Resultado: los dos quedaron hermosos.