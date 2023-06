Fama | El mundo se rebela contra el trato a la comunidad LBGTQ+ en Uganda

¿Quién puede pelear contra las leyes que dicta un presidente en su propio país aun si éstas son injustas? ¡Nadie! Eso ocurre con la ley que acaba de emitir el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, quien firmó una de las leyes más duras del mundo contra el colectivo LGBTQ+ en la que exige la “rehabilitación” de los homosexuales mediante una terapia de conversión ampliamente desacreditada en muchos países, además de que su proyecto de ley prevé la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, que incluye las relaciones homosexuales con un menor. Asimismo, penaliza la educación sexual sobre la comunidad gay.

Cada vez le vemos más tatuajes a Nodal

A pesar de que Christian Nodal dijo que quiere que su hija lo conozca limpiecito y que se iba a quitar los tatuajes de la cara, yo cada vez le veo más tatuajes y no menos. Y es que dice Alfonso Waithsman el mejor maquillista de México, que duele tanto quitarse el tatuaje que de plano él no pudo terminar de borrarse ni uno solo.

A lo mejor Nodal lo intentó y dijo “estoy tatuado de pies a cabeza y ahora me los quito”. Pero ya vio que no es como decir “me lavo la cara”. El retirado del tatuaje lo tratan los expertos como una quemadura de tercer grado, no es sólo “me lo puse con mi dinero y me lo quito con mi dinero”. Es un dolor que pocos logran resistir.

Chiquis Rivera se comprometió con el mejor fotógrafo

Chiquis Rivera recibe su tercer anillo de compromiso a sus 37 años de edad y dice “si” y se compromete con su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, lo cual resulta muy lógico porque el trasero más fotografiado en los últimos tres años ha sido el de la hija de Jenni Rivera, por lo que ella de fotógrafos sí conoce y el desenlace es que ahora se llevó al mejor fotógrafo a su casa.

Aún no comprueban acusaciones contra Juan Collado

Los criminales y feminicidas están todos afuera, mientras que Juan Collado, marido de Yadhira Carrillo lleva ya cuatro años en la cárcel con acusaciones muy delicadas de las cuales supuestamente, según dicen sus abogadas ninguna ha podido comprobarse aún.

Increíble que le reclamen a Talina la crianza de su nieto

Es increíble que a estas alturas de la vida le reclamen a Talina Fernández la educación y crianza de su nieto José Emilio cuando el “Pirru”, su padre, ni siquiera dejó que la abuela se le acercara, pese a haber quedado huérfano de madre a los ocho meses de nacido, por lo que ella ni lo crió ni lo conoció.