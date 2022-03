Fama | El recuerdo de Vicente Fernández acompañará por siempre a doña Cuquita

Cuquita era siamesa y mancuerna, pegada como estampilla a Vicente Fernández y cuando él se fue, se le fue también el centro de su vida, dicen que su dolor está a flor de piel y cada día adelgaza más por lo que sus amados hijos están preocupados.

Sus amistades le dicen que viaje que viva, pero ahorita la mamá de los 3 potrillos no quiere ir a recorrer el mundo entero, es tal el dolor y el duelo que ni siquiera sabe qué hacer con su libertad ni qué decisiones tomar y sólo sus hijos la entienden que el mundo de ella era su marido y cuando él se fue el mundo se le acabó.

Y es que las mujeres no somos como los hombres que son pragmáticos y cuando se quedan viudos echan novia a los 3 meses que se quedan viudos porque son más prácticos mientras que las mujeres somos más de sentimientos y quedamos devastadas.

ALEJANDRO “EL POTRILLO VENERA A SU MAMI Y LA CONSIENTE EN LO QUE ELLA QUIERE AUNQUE ELLA SIGUE VIVIENDO EN EL RANCHO QUE DON VICENTE FERNÁNDEZ CONSTRUYÓ COPIANDO EL RANCHO DE LA SERIE TELEVISIVA DALLAS YA QUE ERA ADMIRADOR DE LA MISMA

Su hijo, Alejandro, el Potrillo, la venera, él es millonario desde mocoso por su voz y su personalidad que son como soles en los escenarios que él pisa, él tiene su propia fortuna desde siempre , es más se fue con los Esstefan porque Chente no quería que cantara lo que no fuera ranchero y ellos lo guiaron y siempre ha triunfado y le da a su mamá lo que necessita que además no pide ni quiere nada porque Don Chente la dejó asegurada para el resto de su vida.

El “Potrillo” quiere y protege a su mami y a su hermano mayor, a Vicente jr quien según el libro de Olga Wornat; “el último Rey” ha sido maltratado psicológicamente por su hermano Gerardo que fue quien lo encerró en el centro de rehabilitación con engaños diciéndole que era un hotel de 5 estrellas donde lo iba a revisar una terapista durante dos días y lo dejó ahí 6 meses hasta que Vicene llegó en la navidad a sacarlo donde nunca debió haber estado porque Vicente jr ni tomaba ni se drogaba.

Cuquita sigue viviendo en el rancho que le hizo Vicente a ella y a sus hijos a quienes veneró en vida y según la escritora, Olga Wornat, la casa de ellos en Guadalajara es una copia del rancho de la serie de televisión “Dallas” porque él era el mayorr admirador de dicha serie y al hacer su rancho copió todo del set de Dallas y dentro de sus miles de hectáreas al estilo de la serie y para tener a toda su descendencia cerca de él , le hizo una casa a cada hijo y repartió la herencia en vida.

Ni Alejandro ni Vicente jr viven ahí, únicamente vive en su casa dentro del inmenso terreno Gerardo y por supuesto, la dueña de todo este emporio, doña Cuquita.