Fama | El secreto del matrimonio de Daniela Castro con Gustavo Díaz Ordaz

Conversé con la actriz Daniela Castro sobre su vida familiar y me compartió algunos detalles.

-¿Cómo pasas tus vacaciones?

-En familia que es lo más hermoso para mi, con mi esposo, con quien, bendito sea Dios, ya cumplimos 23 años de casados y con mis dos hijas y mi niño.

-¿Cuál es el secreto del éxito de seguir casados en la actualidad con tantos divorcios?

-Saber que no existe relación ni matrimonio perfectos, todo es un proceso con altibajos muy fuertes pero siento que es fundamental el respeto, la comunicación y tener un diálogo objetivo siempre.

-¿Qué edad tienen tus hijos ahora?

-Dani tiene 20, Alexa tiene 18 y mi rey de mi vida tiene 10.

-Qué divertido, ¿empezaron ellas en la edad de los novios?

-Sí salen, y Dani, la grande tiene novio. Alexa tiene amigos y amigas y lo más importante son los valores que les das en casa porque caray la situación con los pubertos está más complicada no sólo por la inseguridad que hay en la calle, sino porque hay demasiada inseguridad en los lugares donde los jóvenes en general van a divertirse y eso también es tremendo.

-¿No te dan problemas en ese sentido?

-Gracias a Dios mis hijas son muy tranquilas, muy orientadas, muy ubicadas y espero que así sigan.

-¿Ninguno de tus tres hijos va a ser actor o actriz?

-Alexa quiere ser cantante.

-Daniela, tú que ayudas a niños tan lastimados, ¿opinas que la juventud actual no valora lo suficiente haber nacido con padres amorosos cuando existen tantos niños maltratados y violados en sus propios hogares?

-No llegamos ni a imaginarnos el maltrato tan terrible que existe en los hogares. Hay niños a los que su madre los abandona a veces hasta en botes de basura, a mí se me acercan fundaciones con distintas necesidades, pero yo cuando hago mi bazar, con las ganancias intento ayudar lugares que no tienen sustento.

-¿Cómo los ayudas?

-Ayudo a los centros que no reciben donaciones ni aportaciones de nadie y dependen de voluntarios que hacen todo por estos niños, desde recogerlos, crear lugares para albergarlos con extremadamente bajos recursos y ahí yo también me doy cuenta que casi nadie valoramos el gran tesoro que tenemos los que tuvimos el privilegio de tener padres amorosos porque pasamos frente a lugares donde viven estos niños tan lastimados, sin siquiera imaginarnos qué es lo que realmente padecen muchos de ellos.

La bella Daniela Castro tiene razón, en general las parejas parecemos disco rayado cuando peleamos: “Yo quiero, yo exijo, yo deseo”. A diferencia de Daniela y Gustavo que tienen tanta comunicación, los demás queremos que el mundo se acomode a nosotros y gire a nuestro alrededor y tenemos tantas contradicciones con nosotros mismos que resulta casi imposible llegar a un acuerdo con nuestra pareja. Por eso Daniela Castro ha triunfado en su matrimonio.