Fama | Ellas soy yo narra por primera vez la historia de Gloria Trevi desde su punto de vista

A través de la telenovelas Ellas soy yo, Gloria Trevi cuenta por primera vez su versión de lo que ella vivió, su punto de vista, la vida de una joven que aguantó maltratos, golpes, que la escupieron con tal de cumplir su sueño: ser cantante y que todo mundo escuchara sus canciones y lo logró con creces…

Todas las otras versiones que hemos leído, visto o escuchado sobre Gloria son opiniones de testigos pero esta es la primera vez que escuchamos lo que la protagonista vivió, su versión, todas las otras versiones si no son inventadas, han sido contadas por testigos de lo que Gloria vivió. ¡Ya tocaba y era justo que por fin escucháramos su versión!

El Puma prepara una docuserie de su vida

José Luis Rodríguez, El Puma dijo. “En las entrevistas cuando me preguntan sobre cosas que son mías aprendí a decir que no, porque queriendo darle gusto a todo el mundo terminas mal tú, y yo no puedo depender si le caí bien o mal a alguien, tengo que vivir bien. Por eso me alejé mucho tiempo de los medios de comunicación, porque siempre me hacen las mismas preguntas; haré mi docuserie y ahí voy a hablar la verdad, que aunque duela, es la verdad”.

Es decir, pronto sabremos la verdad de El Puma y lo que realmente sucedió con sus hijas mayores pero de boca del cantante.

“Más de cien personas participaron en la operación de mi doble trasplante de pulmón y lo que también me ayudó a recuperarme porque yo no podía ni amarrarme los zapatos, fue ver mucha comedia, la risa es la mejor medicina, no ser tan ceremonioso, la risa hace la vida más amable”, dijo el cantante.

Que Britney Spears es pegalona

¡Ojo! Llama la atención que Britney Spears en su comunicado advirtió: “Me divorcié pues no pienso amar a nadie que me ponga condiciones, si me aman tienen que darme amor incondicional”.

Amigos de su ex marido dicen que Britney le pegó a Sam Asghari y que es difícil que un hombre aguante a una “pegalona” que encima le reclama: “Así soy y si no te aguantas lo que yo te haga, yo soy la víctima porque tu amor no es incondicional y no me aceptas como soy”.

Ahora que es libre, repartirá muchos picoretes

Britney Spears no cambiará, prefirió el divorcio, y Sam Ashgari amenazó con divulgar información vergonzosa si no renegocian el acuerdo prenupcial, ya dijo que ella le pegaba, sólo le falta decir que se come los mocos, mientras Britney, libre ya del marido y del padre, hace castings para sus próximos videos con modelos guapos con los que puede darse arrumacos, repartir picoretes, así fue como contrató a Sam, él hizo un videoclip con ella, le pagó, se cansó y lo dejó.