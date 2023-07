Fama | Emilio Osorio ha demostrado en La casa de los famosos que su papá lo educó muy bien

Eva Daniela, la novia de Juan Osorio está en el lugar indicado, tienen dos años de novios y Eva asegura que el anillo de compromiso y la boda no son tan importantes pero sí quiere tener hijos con el productor, por lo que de pronto Juanito nos sorprende y después de 40 años de haber tenido a su primogénito, vuelve a cambiar pañales.

Nno hay mejor papá que Osorio eso lo hemos visto todos en La casa de los famosos. Mis respetos para Juan y Niurka por la educación que le dieron a Emilio, es trabajador y muy maduro para sus 20 años.

El medio hermano de Gael García pide dinero a extraños

Qué diferencia con el medio hermano de Gael García Bernal, José Emilio, que resultó ser un sinvergüenza que le pide a la gente: “como me arrestaron, mi mamá me echó de la casa y ya no quiero vivir en la calle entonces deposítame dinero”, y mandó su número de cuenta.

Este hombre sano y joven que tiene 25 años de edad, teniendo como ejemplo a Gael que a sus 44 años sigue trabajando y triunfando, decidió no ser un hombre de provecho y mejor convertirse en una carga para la sociedad, quiere que le regalen dinero como si fuera un indigente o un limosnero con garrote.

Ya parece que a este perezoso le van a depositar dinero. No creo que nadie levante la mano y se ofrezca a hacerlo. Nadie dirá “le voy a dar de mi dinero al más vago del parque para que siga drogándose”.

El sí es como el chiste en el que el rico llega, le ofrece a unos indigentes en el parque “vengan por su lana”, pero uno ni siquiera se paró y le dijo “ven tú y échamelo en el bolsillo”.

Si las madres y los padres fueran más enérgicos no tendríamos a esa clase de vagos tirados en la calle. Y ojo, la crianza no es de uno solo, es de ambos padres y de las casas salen todos los problemas de nuestra sociedad.

¿Musk compró el pájaro azul para matarlo?

Es increíble lo que hace la gente cuando tiene todo el dinero del mundo. Elon Musk compró en 44 mil millones de dólares Twitter cuyo distintivo era el pájaro azul, pero decidió desaparecerlo y poner una X, porque según él, la X es todo cuando en México la X es nada, es algo insignificante, algo que es X es que no vale nada.

Imagínate en lo que tira el dinero, como no sabe qué hacer con sus millones los tira, así está la humanidad, que pudiendo hacer grandes universidades, recuperar bosques, darles escuela a los niños migrantes a los que les ponen boyas en la frontera y todo le saldría en una baba de perico teniendo la plata que tiene, compró el pájaro azul solo para matarlo.