Fama | En charla con Alfredo Adame

¿Uno de tus hermanos se suicidó porque sufría de dolores de cabezas terroríficos?

Si, Julián estudió administración de empresas y luego se fue a la Universidad de Tokio a estudiar economía y un día de invierno se aventó a un lago helado y el cerebro se le congeló y le empezaron dolores de cabeza muy extraños, luego se fue a la Universidad de Berkeley a estudiar y le llaman a mi papá: 'Venga por su hijo, está muy mal tiene unos dolores de cabeza terribles'.

Lo trajo a México y mi hermano paso un periodo de cinco años con unos dolores de cabeza tremendos en casa de mi papá, nunca se le quitaban ni con inyecciones de Demerol y en los estudios encontraron que se le había lesionado el hipotálamo que está en el mero centro del cerebro y controla apetito, sexo y muchas otras funciones del cuerpo humano.

Después de cinco años de dolores terribles un día mi hermano se levantó sin dolores de cabeza, se casó, no tuvo hijos y seis años después le empiezan los dolores de cabeza dejándolo postrado y vivió un año y medio más con eso. Mi papá pensó llevarlo a la Universidad de Arizona donde empezaban a operar el hipotálamo, pero mi hermano ya no quiso alargar su agonía y un día tomó una pistola, se disparó en la sien a sus 33 años de edad, un hombre brillante, inteligente, amado por todos y extremadamente guapo, yo le admiro la valentía con la que aguantó lo que le tocó vivir y nunca dejaré de admirar la gran persona que fue.

Qué vida tan terrible la de tu hermano y que valor el suyo. ¿Te duele que te critiquen por las cosas tan duras que dices de tu última exnovia, Susan Quintana?

Yo demostré que no busco pleito, cuando terminé con Susan Quintana por su oscuro pasado y lo que hizo aquí en mi casa y la corrí, salió diciendo en la tele que yo tenía el miembro viril chico y aguanté dos meses sus groserías hasta que le publiqué 189 audios demostrando la clase de mujer que era.

¿Después de la experiencia con Susana te siguen gustando las mujeres grandotas?

Soy heterosexual 100 por ciento, no tengo duda sobre mis preferencias sexuales pero la primera vez que vi a Susan Quintana pensé, es transexual.

Respeto a los transexuales, pero no me gustan, lo que me encanta son las mujeres grandotas, frondosas y voluptuosas.

¿Eres amiguero?

Me cuesta trabajo tener amigos pues he sido blanco de envidias y puñaladas traperas, entre hombres hay competencia y la envidia tiene el sueño muy ligero y nunca sabes de donde te va a brincar, concluyó Alfredo Adame.

Twitter:

ShanikBerman

Facebook:

Shanik Berman Fan Page

Instagram:

@Shanikberman