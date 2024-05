Fama / Encima de que Fofo Márquez casi mata a Edith a golpes y patadas, la víctima se quedó sin un quinto al tener que pagar sus consultas médicas sin ayuda del millonario y aquí les decimos por qué…

Edith, quien fuera agredida a golpes y patadas por Fofo Márquez en un centro comercial, asegura: “No ha ningún arreglo económico con Fofo porque como el juez lo vinculó como intento de feminicidio, el delito se va de oficio y no puede arreglarse con una compensación económica por lo que mis radiografías, cuentas de doctores, psicólogos y medicinas las tengo que pagar todas yo. Casi la matan y encima se quedó sin un quinto después de pagar sus consultas médicas

A Wendy Guevara, como le ocurrió en su momento a Yalitza, les tocó abrir de par en par puertas que estaban cerradas, necesitaron una oportunidad, la aprovecharon y dijeron ¡De aquí soy!

Wendy fue la primera mujer trans mexicana que traspasó barreras nacionales e internacionales al igual que Yalitza fue la primera indígena que lo hizo, las dos se saben vender muy bien, se empoderaron y dijeron: ¡De aquí soy y de aquí no me bajan! Ojo y no les están haciendo ningún favor.

Yalitza representa y recuperó el dominio de los indígenas cuya cultura es enorme y Wendy hizo lo mismo representando a la comunidad trans y ninguna se ha dejado ningunear por nadie. ¡A ambas les abrieron la puerta y lo aprovecharon perfecto ¡y es algo que les debían! Por algo les tocó a ellas ese privilegio y el que no lo entienda, pregúntenle al oráculo del karma.

“Haters” llenos de odio y envidia criticaron a Wendy en las redes diciendo: -Habiendo tanto artista que podría estar en el escenario con Madonna ¿por qué le habló a ella?

Wendy les contestó: -Hablen con Madonna y le preguntan por qué me eligió a mí, a ver si les contesta”. Madonna les va a responder; -Yo subo al escenario a quien se me hinche un ovario-. Ultimadamente a Madonna le vale un comino y la mitad del otro lo que la gente diga, ella nació para escandalizar y eso es lo que hace y le saca mucho provecho.

Familiares de Ana Bárbara le echaron gasolina al fuego tratando de dañarle el matrimonio

Alguien mal aconsejo al hermano de Ana Bárbara, a Francisco Ugalde y le dijo si tú compusiste dos renglones de su canción ahí te tienen tu dinerito guardado y como tu eres millonario ¡pide tus millones!

Una de dos o recuperó la memoria de que él ayudó a su hermana a componer o le llegó la necesidad pero la única que tiene el nombre, la carrera, la chambeadora es Ana Bárbara, lo triste es que encima entre todos sus familiares le quieren dañar el matrimonio echándole gasolina al fuego.

¡Pues qué bonita familia! Ana Bárbara piensa;“Ya no me quieran tanto!

Aunque el hermano está emperrado, Ana Bárbara no le va a dar dinero, no ¡ya lo hubiera arreglado y hubieran hecho las paces!