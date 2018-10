Fama | Ernesto Zedillo nunca me pidió la prueba de ADN: Erika Buenfil

A mí Ernesto Zedillo nunca me pidió la prueba de ADN, si se la pide a mi hijo cuando sea grande y él se la quiere hacer que se la haga, ahorita no: Erika Buenfil

¿Querías más hijos? Le pregunté a la bella Erika Buenfil

No quiero tener más hijos, que flojera y adoptar no lo haría, admiro a las que lo hacen, pero yo soy muy egoísta para eso, de una mano Nicolás y de la otra mano mi maleta. Soy actriz y aquí no cabemos más.

¿Porque no tienes novio?

Hace años tuve un novio que me hizo pomada, terminé muy resentida en el tema de pareja y aunque sé que Nicolás se irá y necesito hacer mi vida, me refugié en los libros, en mis amigas y en el trabajo, aterrada de que me den en la torre otra vez. Me da flojera que me digan ‘te hablo’ y no me hablen, hace 7 años tuve mi último novio, dure un año con él y era muy egoísta, me hacía sentir mal, era un misógino, eran puros pleitos, no ibamos a ningún lado y nunca más lo volví a ver, ni quiero, pero me arreglo, me gusta verme bien, voy al gimnasio aunque no puedo tener el cuerpo de una jovencita que tiene 20 años.

¿Te casarías?

No lo creo, si llegara el hombre correcto que sepa voy en combo, con niño y perro, y que se comprometa de verdad, que entienda mi trabajo, luego una da más de lo que recibe, hay mucho de “vénganos tu reino” y nada de “hágase tu voluntad”.

¿Extrañas a alguien en tu cama?

Trato de no pensar en eso, busco la soledad, no me organizo ni para ir con amigas, porque cuando trabajo llego muy cansada, me pongo mi pijama en mi casa, arreglo un clóset, mi recámara y me encanta hacer manualidades. Tengo ‘limpitis y guarditis’, cuando Nicolás me ve guardando dice ‘mi mamá tiene crisis’ y corre y guarda sus cosas, porque si me estorban las tiro y nos reímos, mi hijo además de que está bien guapo es muy buen niño, tiene muy buen corazón y es muy sentimental.

¿Alguna vez escuchaste la versión de Ernesto Zedillo sobre la paternidad de tu hijo?

Yo le dije desde el primer momento que estaba embarazada, él no quiso participar, no me creía y más bien no le importó, se interesó en saber si iba a ser hombre muy al principio, pero a mí no me cuestionó nada, él fue quien destapó la noticia y luego no dijo nada por lo que para mí ese tema está cerrado, no me interesa.

El niño sigue creciendo, así como sus necesidades indiferencia han existido desde el día cero hasta la fecha, pero como no se extraña lo que no se ha tenido, Nicolás ya no pregunta de eso, de chiquito le conté tantas veces que su papá no está que ya no pregunta, lo educo a mi manera, no tiene carencias, está muy bien educado y su papá ni lo conoce, ni le manda dinero y eso es cómodo porque no tengo nada que me ate a él y no le haré la prueba de ADN a mi hijo porque desde que nació nunca le he pedido nada a Ernesto Zedillo y él nunca me pidió personalmente la prueba, todo mundo dice que sí, pero a mí nunca me pidió prueba de nada, si cuando mi hijo sea grande él se la quiere hacer que se la haga.