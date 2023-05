Fama | Escándalo con Enrique Guzmán en la arena de la Ciudad de México

“Enrique Guzmán llegó a cantar al concierto de rock en la Arena de la Ciudad de México pasadito de copas, en vez de cantar las 12 canciones para las que fue contratado cantó seis y cuando la gente ya se había salido y las luces estaban prendidas, salió a cantar, ya casi no había público. Después se oyeron gritos en el camerino y la mamá de los empresarios Enrique y Alejandro Gou entró a ver qué pasaba y parece que hasta a ella le recordó el 10 de mayo, una falta de respeto al público y al escenario”. Estas declaraciones las dio el RP Emilio Morales.

Enrique aún tiene dos fechas para cantar contratado por Enrique Gou, ojalá todo salga mejor porque Enrique Guzmán es el mejor showman que tenemos.

Le ha rendido su voz y su cuerpo a pesar de todo lo que se dice de él y es increíble que no acabó con el mundo ni consigo mismo. Que se den de santos que salió a cantar seis canciones…. pero como diría el otro: ‘si ya me conocen, ¿para qué me invitan a la fiesta?’

Yo siempre dije que a mí como madre nunca me van a jubilar, pero parece que eso no será así, vimos que el día de las Madres se volvió demasiado frío.

ALEJANDRA GUZMÁN MAMÁ SOLITARIA

Anteriormente hasta las madres más pobrecitas se ofenden si sus hijos les regalaba en su día una licuadora, ahora les ruegan: ‘regálame la licuadora, que la estoy necesitando’.

Y así como hay miles de divorcios, separaciones y cada quien vive su vida, hasta el día de la madre cayó en desuso, hay excepciones por supuesto. Ana Bárbara va a cantar donde vive su mamá y Alejandro Fernández pasó el día abrazando a Doña Cuquita, pero esos casos ya son la rareza a pesar de que las madres siguen sacando adelante a los hijos, cuidándolos ellos les pagan con frialdad diciéndoles a sus madres: ‘yo tengo una vida y la mía va antes de la de cualquiera’. Ahora hay otros valores y estas son las consecuencias.

Alejandra Guzmán no pasó el día de la madre ni con Silvia Pinal ni con Frida Sofía, porque cantó en Querétaro como mamá solitaria… ya no hay ni tiempo ni momento para las mamás, desafortunadamente los sentimientos no se programan como si fueran una computadora.

EL FUTURO MARIDO DE SHARIS CID TIENE NEGOCIOS DE MARISCOS

El corazón tiene muchas cosechas, Sharis Cid se comprometió con el empresario de restaurantes de mariscos, Pedro Canavati, con lo que ella podrá rehacer su vida y es afortunada que puede reponerse de ese dolor tan grande, la vida al final ha sido buena con ella y por enjundia no van a parar porque la fábrica de mariscos la tienen ahí, en la casa. ¿Quien se puede quejar si la tienen bien alimentadita y contentita como tienen a Sharis? Mi Sharis, nos sentimos felices por ti…