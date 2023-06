Fama | Fernanda López no impedirá que su hija conviva con su padre, Alexis Ayala

¿Por qué dejó de funcionar el matrimonio de ustedes? le pregunté a Fernanda López, ex esposa de Alexis Ayala y madre de su hija de 12 años, Roberta.

"Las relaciones cambian, él viajaba mucho y ya cada quien hacía sus cosas y eso no me parecía pues había muchos lapsos de tiempo donde no estábamos juntos y yo sí soy de relación estable y a él lo sentía que estaba en otro rollo y por eso no quise continuar", dijo la colombiana.

-Cinthia Aparicio, la nueva esposa de Alexis Ayala dice que se lleva mucho con tu hija Roberta, ¿esto es así?

-Si ellos hacen un hogar con hijos, definitivamente mi hija va a ser partícipe y yo inteligentemente tengo que ver que mi hija esté bien emocionalmente y muy estable. Alexis siempre ha sido un buen padre, es una gran persona, ha estado un poco distraído, pero sí es un padre presente.

-¿Tu hija se ha sentido excluida de la nueva relación de su papi?

-Le costó trabajo enterarse por Instagram que se había comprometido, pero sí acompañó a su papá en su boda civil.

-Si Roberta, quien cumplió 12 años en abril, te pide irse a vivir con su papá, ¿lo aceptarás?

-La primera vez que me diga “me voy con mi papá”, yo misma le hago las maletas y le digo “órale”, yo soy una mujer muy disciplinada y soy muy sargento en la educación de mi hija y si ella me dijera “quiero vivir con mi papá”, se lo cumplo porque si de tu boca sale algo, lo cumples.

LORENA HERRERA NUNCA SALE EN FACHAS

¿Lorena Herrera nunca sale sin lentes de sol? La actriz y cantante asegura: “Yo nunca salgo ni en garras, ni sin estar súper maquillada, divina con la pestaña postiza, por eso amo los lentes oscuros desde siempre”.

Además Lorena dice que le gusta presumir lo que tiene. “Mi marido sí me ha visto sin la pestaña postiza y le gusto más sin maquillaje, con la carita casi, casi lavada, me encanta pues soy vanidosa, pero no dejo que mi esposo me vea con la pantufla y la pijama de franela, siempre salgo con un calzoncito muy mono, un lente muy bello, un bonito labial y pantufla pero sexy para mantener viva la llama y también soy bien fijada en eso, si mi galán baja en pijama de franela, sin bañarse y no huele rico me enfrío”.

NIURKA YA LE AVISÓ A TODOS SUS FUTUROS PRETENDIENTES

Entre gitanos no se dicen la buenaventura. Niurka ya le avisó a todos sus futuros pretendientes: “no presto dinero y así nos queremos más y nos vamos cogiendo más cariño porque cuentas claras, amistades largas y mi dinerito es mío y hazle como quieras”.

Niurka ya viene de regreso en todo, sus hijos ya son independientes económicamente y ella dijo que ya está lista para volver a amar a gusto y reinventarse una vez más con un hombre guapo y encantador.