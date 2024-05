Fama / "He cancelado las 4 pruebas de ADN" Mayela Laguna

“YO HE CANCELADO LAS 4 PRUEBAS DE ADN PORQUE MI ABOGADO DICE QUE SE NECESITAN 2 PERITOS Y LAS AUTORIDADES SOLO PRESENTAN A UNO Y ESO NO ES JUSTO PARA MI HIJO” MAYELA LAGUNA, MADRE DEL HIJO DE LUIS ENRIQUE GUZMÁN

Mayela, mamá del hijo de Luis Enrique Guzmán Pinal explica: “Si he cancelado las 4 pruebas de ADN que yo pedí le hicieran a mi hijo con su papá Luis Enrique es porque mi abogado me dijo que a la prueba solo querían mandar un perito pero mi hijo merece un perito, tienen que ser dos peritos los que les hagan la prueba y como no mandan dos peritos cancelamos una y otra vez.”

No entiendo mucho de ADN, pero mientras los genes no sean marcianos no entiendo porque nadie quiere enseñarlos. Si el hijo de Silvia Pinal realmente no es el padre de su hijo, porque no intenta realmente demostrar lo que dice en una prueba pericial con dos peritos.

MI EX PAREJA DICE QUE SE HIZO LA PRUEBA DE PATERNIADA EN CANADÁ, PERO YO AVERIGÜE Y AHÍ LA MAYORÍA DE LAS CLÍNICAS QUE HACEN LA PRUEBA DE ADN SON “PATITO”

¿Luis Enrique Guzmán Pinal afirma haberse hecho la prueba de paternidad en Canadá con pruebas que él llevaba consigo ya que el niño vivió años con él y que el resultado fue 99.99 por ciento que no son padre e hijo según la prueba que no se si fue con cabello o saliva de cuando el nene vivía con él?

Mayela respondió: “Él dice que se hizo la prueba en Canadá pero yo averigüé y casi todas las clínicas que hacen las pruebas de ADN en ese país son “patito”.

Yo nunca me he hecho una prueba de adn y menos en Canada, espero que no sean chamanes los que hacen ahí las pruebas.

“ENRIQUE GUZMÁN ME ROMPIÓ EL CORAZÓN AL OFENDER A MI NIÑO”

Mayela asegura que su ex suegro, Enrique Guzmán le rompió el corazón al decir que el nene es feíto pero desde que yo recuerdo Enrique maneja un humor muy negro y al primero que se ofende es a si mismo. Creo que si Luis Enrique ventiló en los medios el tema de que su hijo no tiene sus genes es un asunto tan fuerte, delicado y doloroso que el que el supuesto abuelo diga que el hijo de uno es hecho si es indignante pero menos, que negar a tu hijo.

Y aunque todos los niños parecen renacuajos cuando nacen, incluyendo los míos, pienso que el padre negando a su propio hijo es mucho más doloroso a que les digan que tienen el pelo lacio o chino.

NI QUE ENRIQUE GUZMÁN FUERA VIKINGO

Lo que si es cierto es que Enrique descalificó al pequeño diciendo que era “morenito” pero ni que Enrique Guzman fuera vikingo. Y como dice Mayela eso es discriminatorio contra todos los que somos mexicanos.

Aunque muchos aquí con que tengan un cabello rubio aunque sea una cana dicen que son gueritos…

Pero a Mayela le causan una herida después de otra y después de que Luis Enrique asegura que el niño no es de él, eso le parte el corazón a cualquier madre.