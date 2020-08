Fama | Hijo de Camilo Sesto corrió a su mamá de casa

Camilo Blanes, único heredero de Camilo Sesto se pone tan violento cuando toma whisky, su bebida favorita en la que gasta miles de dólares, corrió a Lourdes Ornelas, su madre cuando ella le pidió que ya no siguiera tomando porque se ponía muy mal. Camilo le gritó que no la quería ver, que lo tenía harto y la echó fuera de la casa donde ahora viven en España a la calle en plena Pandemia y sin darle nada de dinero por lo que ahora ella no tiene donde ir y cuando intenta comunicarse él no contesta y si va a verlo no la recibe.

MARYSOL SOSA: “MIS HIJOS SON UN MILAGRO PORQUE YO DE CHICA BEBÍA Y FUMABA Y TUVE UN CÁNCER MUY AGRESIVO”

Marysol Sosa, la hija de José José cuenta: “Desde chiquita caí en el vicio del alcohol y el cigarro hasta que me dijeron que tenía cáncer y me quedaban solo unos meses de vida, el médico que me operó no me cobró ya que fue un caso de investigación pues yo era muy joven para tener un cáncer así de agresivo, mis hijos por eso son un milagro”.

A ALICIA MACHADO NO LE PERDONAN QUE NO SE QUEDÓ DE 20 AÑOS TODA LA VIDA

¿Quién ofende a un hombre diciéndole: “panzón”? ¡Nadie!

Pero a la divina ex Miss Universo, Alicia Machado la insultan, la ofenden y no le perdonan que cumpla 42 años de edad y no se quede de 20 toda la vida. Mientras los hombres reaccionan así, las mujeres les quemamos veladoras a los hombres, muchas tienen un montón de niñas buscando al varón, , la Emperatriz de Japón, Masako, esposa de Hiro Hito estuvo 18 años con psiquiatras que le tratan la depresión porque “solo” tuvo una niña y su primera salida después de 18 años de llorar por no tener un “varoncito” fue con la Reina Máxima de Holanda.

MARA PATRICIA CASTAÑEDA: EL MATRIMONIO ES TAN RICO, ¡QUE HAY QUE REPETIR!

A Mara Patricia Castañeda, ex de Vicente Fernández Jr., ya le gustó el matrimonio y el que busca encuentra, al menos con su prometido no existe una carrera de cantante de por medio como le ocurrió con Vicente por lo que ahora probablemente pueda vivir el amor. Y como dicen: El matrimonio es tan rico, ¡que hay que repetir!

NINEL CONDE, ¿PERO QUIEN TE PUSO LA PISTOLA PARA EMBARAZARTE DE GIOVANNI MEDINA?

A Ninel Conde nadie le puso la pistola para embarazarse de Giovanni. El que no oye consejos, no llega a viejo. Ninel ahora cree tener “al enemigo en casa”, presiente que sus empleados se le voltearon, que los criados la están vendiendo, que su hijo no la quiere, que los medios periodísticos se ensañan con ella, que su ex la quiere transar y para solventar tanto embrollo tiene que rematar su patrimonio y su casa. Tiene demasiados problemas, derivados de uno que cada vez tiene más ramificaciones, a ver cuanto aguanta su nuevo novio 15 años mas joven que ella.