Fama | Ime Tuñón es La Sirenita en Princesas, un musical real

No puedo creer que seas “la viuda de Julián Figueroa”, el hijo de Maribel Guardia, le comento a Ime Tuñón. "Es un horror, un buen rato no hice nada, estaba deprimida, luego empecé con papeles chiquitos en Televisa y ahora estoy en Princesas, un musical real", responde la actriz y cantante.

“Es una comedia que mezcla tres cuentos: La bella durmiente, Frozen y La sirenita, en la que Ivonne Montero, Ana Cioquetti, Isabella Camil y yo, cantamos y bailamos. Yo soy La Sirenita y Fernando Escobar que tiene 14 años es mi príncipe, yo tengo 25 años pero La Sirenita es una niña malcriada y traviesa”.

FUERA DE HOTEL VIP NO SUCEDERÁ NADA CON EL AMOR DE MANOLA DIEZ Y YO: FER ZAGREB

Manola Diez de 49 años y Fer Zagreb, de 35, se conocieron en el Hotel Vip y se besaron, pero Fer confesó: “No me molesta la diferencia de edades, mi mamá tiene 51 y su novio es de mi edad pero ese amor afuera no va a pasar”, dijo el conductor de Mexicana universal.

LA PERDIDA ¡LO ENCONTRÓ TODO!

Wendy Guevara, la perdida, lo encontró todo, sólo falta que le den la portada del New York Times o que la inviten a estelarizar con Tom Cruise. Las perdidas tienen contratos hasta diciembre de 2024, Wendy comienza novela con Juan Osorio, tiene su reality Resulta y resalta en Vix y Yuri que no es tan abierta con la comunidad LGBTQI+ subió a Wendy al escenario en su concierto y le dijo “Te amo”. Wendy vestía minifalda y se disculpó: “Perdón que no me agache, es que se me asoman los huevos”, comentario que la Jarocha la celebró a carcajadas.

PONCHO HERRERA, EX RBD LE DIJO A LA MÚSICA Y AL AMOR QUE NO

Pese a que Anahí y sus compañeros de RBD animaron a Poncho Herrera a que fuera con ellos de gira, él les deseó suerte, pues parece que eso es lo único que puede hacer por ellos; y dicen que en el amor está solo, porque supuestamente después de dejar a su ex esposa al enamorarse de Ana de la Reguera ya tampoco está con ella.

Actores en la misma situación de Poncho dicen que al hacer una película te enamoraras de tu compañera de reparto después de varios besotes, pero al acabar la novela y después de convivir tres años juntos la realidad ya no resulta tan emocionante como fue la ficción que fue mágica, por eso cuando se montan en un nuevo escenario para el siguiente proyecto donde reciben aplausos triunfales y todas los quieren tocar como si fueran santos, se olvidan que son mortales y se hacen adictos y ya no saben renunciar al torbellino de los besos nuevos.

Lo cierto es que ser protagonista a veces puede ser como vivir en una ratonera llena de espejos pero sin salida… puros espejismos que parecen ser la puerta a la felicidad pero al final no lo son.