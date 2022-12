Fama | Irina Baeva y Gabriel Soto no han terminado

Alguien por ahí comentó que Gabriel Soto llegó arañado a las grabaciones de la telenovela de Nicandro Díaz y que Irina le sacó su ropa del departamento, lo de “arañado” no me lo alcanzo a imaginar, primero porque la rubia no tiene las uñas largas y si le creo que sacó la ropa de él pero para donarla a los boxeadores que Gabriel patrocina.

Si es que Irina Baeva y Gabriel Soto terminaron en algún momento, es porque se quisieron dar unas vacaciones, porque desde que su relación amorosa comenzó, hasta que Gabriel comenzó a grabar la telenovela estuvieron pegados como calcomanía, recién se fueron juntos a Miami y nadie se va con una ex a Florida solamente por guardar las apariencias… más bien están pasando unos días muy ricos.

LOS NIÑOS QUE SE DEBEN CUIDAR NO DE LOS ROBACHICOS, SINO DE SUS PAPÁS

Qué conflicto tan grande va a tener el hijo de Ferka y Christian Estrada, ex de Frida Sofía Guzmán con lo que le acaba de pasar, va a pensar: ‘mi mamá dice que mi papá me quiere robar, no entiendo, me dice que me cuide de los robachicos, pero del que me tengo que cuidar es de mi papá’.

De por si los hijos le reclaman todo a sus papás, ¡ahora imagínate lo que van a reclamarle a los padres que no dejan que vean al otro progenitor porque los niños son la moneda de cambio cuando las parejas se separan lo cual es el resultado de tener hijos con un extraño con el que medio conviviste poco, pero tuviste hijos de él y convierten al hijo en una mercancía.

Christian Estrada no vio durante siete meses a su hijo, procedió mal porque en su desesperación por verlo se lo robó durante dos días, con mentiras, habría que ver porque no dejaron que viera a su criatura durante tantos meses, aún así el método es terrible y demuestra inestabilidad emocional en el progenitor.

Desafortunadamente si el padre no tiene trabajo y no da dinero dejan al niño sin papá, y hay padres que cuando se van a trabajar, prefieren dejar a los hijos en casa de una tía antes que dejar que el padre los vea, el niño se queda sin papá y sin manutención y a ver cómo le explican eso al bebé.

BÁRBARA DE REGIL PREFERIRÍA ADOPTAR

Bárbara de Regil se ha dedicado a cuidar su cuerpo escultural, por eso usa vestido con hoyos en el vientre, para enseñar los músculos de sus abdominales, dice que no ha podido tener un bebé con su marido Fernando Showenwald, pero cualquier mujer que tenga la figura perfecta de Bárbara viviría para su cuerpo, y prefiere adoptar antes que embarazarse, y dañarse el cuerpo solo por darle un hermanito a su hija que además ya es mayor de edad.