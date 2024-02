Fama / Jorge Losa se sometió a una mastectomía

El actor y modelo Jorge Losa, quien estuvo en “La casa de los famosos México” de donde salió con novia, la también actriz Ferka, y prácticamente con hijo, porque adora a su hijo a quien le dice cariñosamente “gordito”, se sometió a una mastectomía.

El también cantante español me dijo: “Cuando yo tenía 17 años tuve un acné muy fuerte y me dieron la medicina Accutane, que la verdad me ayudó mucho y me quitó los barros, pero entre esa medicina y que ahora le inyectan a los pollos y a las vacas tantas hormonas me empezaron a salir pechos como si fuera mujer”.

Jorge me contó que el asunto no fue nada barato. “Tuve que pagar una cirugía plástica muy costosa, como la que pagan las mujeres para ponerse prótesis, pero yo fue para que me quitaran los pechos. La única manera de lograrlo fue que me quitaran la glándula mamaria a través de la aureola del pezón; me abrieron y me la quitaron porque ya tenía como pechos de mujer”.

Además, como desafortunadamente por todas las hormonas que tienen ahora inclusive las frutas, hay más efectos secundarios. “Me he enterado que también a las niñas les viene su periodo antes de tiempo, desde los nueve años y a muchos amigos míos les salieron pechos. Yo tuve la oportunidad de ir con un gran cirujano plástico y no me quedó cicatriz pero sé que muchos hombres sufren por lo mismo y les da pena ir con especialistas en cirugía de mama”, finalizó el actor.

Tony Costa ya dejó a su novia Evelyn

El bailarín Toni Costa, ex marido de la divina Adamari López, ya terminó con su novia Evelyn. Pensó que el jardín del vecino era más verde y resulta que la que hija de vecino que acaba de dejar es mujer, pero sin la fama, sin el glamour, ni el dinero y el estatus de Adamari, que se casó con él nada más porque lo amaba.

El que por su gusto muere ¡hasta la muerte le sabe! El bailarín dejó de comer caviar por andar rumiando huesos en otro lado, dejó el banquete por entrar a una fondita y ya se dio cuenta que no comía tan rico.

Lo que le pasó a él, son los riesgos que se corren cuando te avientas a romper un matrimonio; mientras tanto Adamari se reinventó, se ve espectacular, tiene su programa en Televisaunivision y si su ex tiene o deja a 100 parejas, a ella le vale porque si Adamari fue capaz de vencer una enfermedad tan gruesa como el cáncer, de salir adelante cuando se le vino abajo el matrimonio con Luis Fonsi y de perder al padre de su hija, y siempre se puso de pie cada vez más guapa, más segura, más triunfadora, del que no la supo valorar, ni hablemos.

Mientras tanto Adamari declaró: “Estoy abierta al amor pero pongo por delante a mi hija Alaia de nueve años”. Es decir que quien llegue a su vida además de que sea una súper pareja tiene que amar y respetar a su hija.