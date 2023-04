Por primera vez en su vida, José Manuel Figueroa dio anillo de compromiso a Marie Claire Harp. Aunque él nunca antes quiso casarse, lo cierto es que ya las tuvo a todas, todas se morían por él pero hasta tantas mujeres cansan y decidió que ya no va a ser el último incasable que queda después de que por fin se casaron George Clooney y Eugenio Derbez.

José Manuel irá al altar con gusto y va a resultar el mejor marido porque ya viene cansado emocional y físicamente lo que él quiere ahora es paz, un hogar propio y tener hijos que él pueda criar ya que su única hija no vivió con él todos los días.

El Rey Grupero tiene debilidad por los ojos azules y verdes

Le gustan los ojos azules y verdes al rey Grupero. No anda perdido, siempre sirviéndose manjares: Aylín Mujica, Cynthia Klitbo y Sabine Moussier. Aylín, su última conquista, dice que no quiere decir si son novios o no, aunque hacen cosas y cositas; y tiene razón, antes si tenías novio, él casi, casi te marcaba como a las reses, con fuego, como si fueras parte de sus cosas, hoy en día hay una libertad absoluta ¡ya no hay que poner títulos de propiedad.

Él aparece en redes escogiendo a mujeres divinas, súper actrices, pero él tampoco quiere compromisos ni obligaciones, mucho menos quiere jugar a la casita ni ser esposo de nadie ni que ninguna de ellas sea madre de sus hijos y por lo visto ninguna de las que sale con él anda buscando un marido y bajo advertencia no hay engaño.

Ana de la Reguera y Poncho Herrera son un banquete

Ana de la Reguera de 46 años ya cumplió año y medio de noviazgo con el ex RBD, Poncho Herrera de 39 y se deben dar una devoradas y mordiditas entre ambos porque los dos son un banquete y los dos pesan fuerte en el medio actoral y hacen una pareja extraordinaria.

Ana ya viene de regreso en relaciones amorosas, ella tiene experiencia y sabe qué le funcionó y qué no en una pareja y ya no se estaciona nada más en los celos y en la pasión.

Ellos se reencontraron para grabar ¡Que viva México!, y a los dos meses, en agosto 2021 hizo un comunicado en el que anunció su divorcio de su ahora ex esposa, Diana Vázquez.

Ana y Poncho han actuado con madurez e hicieron bien en no dejarse ver juntos ya como pareja estable durante el año y medio que llevan de relación, porque hay parejas que al día siguiente de empezar a andar hacen un comercial de ellos juntos en las redes y truenan al día siguiente, en cambio, ellos se tardaron dos años en mostrar fotos, a ninguno de los dos les duele nada y ya se dieron cuenta que están hechos el uno para el otro.