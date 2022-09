Fama | Juan Osorio dio a entender que le iba a dar anillo de compromiso a su novia

En junio de este año Juan Osorio dio a entender que le iba a dar el anillo de compromiso y que se casaría con su novia Eva Daniela este año; también dijo que se quería hacer la vasectomía pero como ella quiere dos hijos no se la hizo.

La relación empezó de manita sudada pero se fueron juntos a Europa y se deduce que ya se agarraron otras cositas. Eva tiene 27 años, es joven pero tampoco es quinceañera, es mujer adulta que le aporta alegría a Juan, pero tienen menos de un año de noviazgo y aunque todas las mujeres suspiran por casarse de blanco, Juan no le dio anillo, ni matrimonio, ni hijos, pero se tatuó la inicial de Eva Daniela. Ojo, tampoco se hizo todo el nombre, no es lo mismo tatuarte la inicial que un nombre compuesto pero un dulcesito sí se lo merece y el tatuaje es un regalo en prenda de su amor bonito.

Cuando Echeverría la pidió a la reina que usara guayabera en México y no se pusiera la corona real

Rafael Cardona, periodista político, recuerda que el ex presidente de México, Luis Echeverría mediante el embajador de México le pidió a la reina Isabel de Inglaterra, cuyo reinado está integrado por 56 países de la Commonwealth y 15 países de la Gran Bretaña, y al Príncipe Felipe que cuando se bajaran del barco en México lo hicieran usando guayaberas que él les iba a comprar y le mandó decir a la Reina que no usara corona o siquiera usara una mini tiara porque la corona podría ofender a los mexicanos.

El embajador inglés se dio cuenta que no sabía nada de protocolo y le contestó: “Sus altezas vestirán guayabera y en reciprocidad el Presidente de México se pondrá la falda escocesa.”

Obviamente la Reina no usó guayabera y por supuesto usó su corona majestuosa, la sorpresa es que Doña Esthercita Zuno, esposa del entonces mandatario no le bajó la corona con la excusa de que se la iba a dar a los pobres como hacía con las esposas de los políticos mexicanos que en sus fiestas, pasaba con su canastita y les quitaba las joyas y ni modo que le dijeran que no.

Los británicos no tienen las pasiones que tenemos los mexicanos y después de años de repudio contra Camila, la esposa del Rey Carlos III todos la aceptaron, ya que el Rey podía haber tenido a las mujeres del mundo entero, a las de cualquier Principado, pero conoció a Camila usando minifalda y lo primero que ella le dijo al saludarlo fue: “Mi abuela fue amante de tu abuelo”. Y él no paró de reír y de amarla. Incluso la reina Isabel reconoció ese gran amor antes de morir y le dijo que iba a ser la Reina consorte, que significa, Reina con suerte.