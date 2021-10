Fama | Julián Gil, ¿a la hora de “cumplirle a una mujer” le contestas, “me duele la cabeza”?

No tiene nada de malo que Julián Gil haga su quehacer, ni que diga que es muy femenino por hacerlo, usó mal el término, pero para ser “ultrafemenino” tendría que contestar sí a la hora de “cumplirle a una mujer” le sale con el clásico: “Me duele la cabeza”.

Lo que ya es una exageración es que los hombres ya no pueden decir absolutamente nada de una mujer porque se les avientan a morderlos, si seguimos así, un día nos van a tener que poner en urnas de vidrio para que nadie nos toque.

Es tanta la estrategia de agresión de las mujeres contra los hombres que al rato ningún hombre se le va a acercar a una mujer porque ya muchas ni siquiera aceptan que les digan: -Estás muy linda- porque les levantan una demanda en el acto y como no saben cual aguanta un piropo lindo y cual no, todos los chavos están muertos de miedo.





JUAN SOLER ES NOVIO DE QUIEN AMÓ A SUS 20 AÑOS Y EL AMOR A DISTANCIA PUEDE DURAR HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE PORQUE NO COMPARTEN HIJOS AJENOS NI SIQUIERA COMPARTEN EL MISMO BAÑO





Juan Soler adoraba a Maki, durante 15 años fueron la pareja perfecta y con sus dos hijas la familia perfecta, ahora él está ilusionado con su novia de cuando ambos tenían 20 años en Argentina pero también el amor a la distancia es precioso porque no compartes los hijos del otro ni siquiera compartes el baño ni te tienen que ver cuando te levantas con los pelos parados, a la distancia ese amor les puede durar todo el tiempo que quieran… hasta que la muerte los separe.





Adamari López para que una relación de pareja funcione o se vaya al traste tienes que arriesgarte todos los días, si ahora buscas un nuevo amor, tienes que empezar con: ¿estudias o trabajas? Y ningúno te va a confesar: “No me gusta bañarme, no me gusta que tengas amigas”, eso no te lo van a platicar, vas a tener que ir descubriendo cuáles defectos aguantas y personas equilibradas no existen, los hombres medio “ideales” no andan perdidos ni mal estacionados por ahí, ¡esos están bien casados!

Si uno está soltero hace mucho es que está muy agusto así, no se quiere comprometer ni casar ni contigo ni con nadie.

Los demás que andan rolando porque los “botaron” sus mujeres creeme que no son ninguna joya, el que no quiere una “asistonta” quiere una sugar mami que le pague y dispare todo y que se va a ir encajando cada día más, y encima pensamos que vamos a encontrar en otro, a un hombre que quiera y acepte a nuestra hija como si fuera la propia cuando eso si es imposible, me parece increíble que las mujeres sigamos siendo tan ingenuas y crédulas. Vuelve con Tony antes de que se lo pesquen lo cual va a suceder antes de lo que te imaginas.