Fama | Julión Álvarez pide que se disculpen con él en la ventanilla equivocada

Julión Álvarez pide que se disculpen con él en la ventanilla equivocada. El cantante está pidiendo una disculpa pública por daño moral y por ensuciar su imagen a los periodistas mexicanos y esa es la ventanilla incorrecta

Julión, primero tienes que exigirle disculpas el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que te congeló tus cuentas y te retiró la Visa para entrar a Estados Unidos por -según dijeron- participar en lavado de dinero del narcotráfico. Después exígele al gobierno americano que retiren lo dicho y luego resuelve tu problema, que empezó en el 2017.

Y pide muchas explicaciones, pero no a la prensa de aquí, sino a los que te acusaron, a los americanos. A quienes tienes que demandar es a ellos, por daño moral y que limpien tu imagen. Tienes que aprender a diferenciar de esa lista bien larga a quien realmente te ha hecho un daño moral.

YA NOS ENTERAMOS POR QUÉ CORRIERON AL HIJO DE PEDRO FERRIZ DE CON

La verdadera razón por la que corrieron al hijo de Pedro Ferriz de Con de su trabajo en Estrella TV, en Estados Unidos es porque él amenazó con suicidarse si alguien se enteraba de la razón por la que su esposa, Alexandra lo dejó.

Y el canal de televisión no puede tener a alguien con deseos suicidas porque pueden demandarlos y llevarlos a la quiebra.

Pedro Ferriz junior va a tener que buscar otra opción de trabajo que no sea Estados Unidos ni México, donde está vetado; necesita irse donde sean más cosmopolitas y menos mochos.

¿Por qué no fuiste a un hotel Pedro? Casi es tragicómico que llega la esposa y agarra a su marido enredado en su cama con un hombre en bikini, con pechos y miembro masculino. Un curso con Tony Robbins urgente para no ser tan inmaduro.

Tenía familia, trabajo e ingresos y a sus 42 años vive con sus papás. Y le salió barato el numerito, en cuestión de fidelidad padre e hijo no tienen muy buena suerte, necesitan con urgencia una limpia con pirul y huevo de gallina negra.

SI LA CHULE ANDUVIERA CON EL MARIDO DE SALMA HAYEK, NO LO ESCONDERÍA

Es probable que la Chule, (Araceli Arámbula), si fue capaz de ligarse a Luis Miguel, tenga sus “que veres” con algún galán.

Pero desde Arturo Carmona y Sebastián Rulli, no la vemos con nadie. O tiene muy buen servicio secreto, o a lo mejor sí tiene galán, pero muy feíto y sin un peso a su nombre y por eso no lo enseña.

Salma Hayek no esconde a su marido, ¿cómo lo va a esconder si es dueño del mundo? A lo mejor el galán de Araceli es “garnachero”, no suficientemente glamoroso como para presumirlo, por eso no la hemos visto con nadie desde hace mucho tiempo.