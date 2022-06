Fama | La casa de Giovanni Medina es un lugar hostil para los encuentros de Ninel Conde con su hijo

Ninel Conde dice que no verá más al pequeño Emmanuel en casa de Giovanni Medina ya que es un lugar muy hostil contra ella, pues ahí la tratan como muñequita de cuerda: “Hoy sí puedes ver a tu hijo. Hoy, mejor ya retírate”.

Ninel asegura: “Amo mucho a mi hijo pero a él tampoco le hace bien ver a una mamá disminuida, a la que tienen apretada y le truenan los dedos y vigilan cada uno de sus parpadeos como lo hacen conmigo”.

Ninel siente que le están cobrando un precio muy alto para ver a su hijo y asegura que si el juez no permite que ella vea a su niño en un lugar más neutral, ¡no lo verá más!

Sólo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla pero los niños que ven ese infierno en el que sus padres se queman, ya pueden leerlo todo, pues está escrito en cualquier pantalla y esa terapia achicharra a cualquiera.

Aunque Ninel y Giovanni tuvieron sus “asegunes”, ella siente que en la casa de Giovanni, que es donde ha tenido que ver a su hijo hasta ahora, la tratan como si no mereciera ver a su propio niño.

Camila Cabello se divierte en la playa sin poses

Hay una enfermedad grave, que más bien es epidemia para exhibirnos sin ropa, que nos vean ‘qué buenota estoy’, y la única que tiene dos dedos de frente, que sí razona y sabe que la playa es para ir a tomar el sol y para divertirse, no para que vean tu cuerpo escultural es la intérprete que canta Mi persona favorita, Camila Cabello a quien cacharon en la playa con kilitos de más y celulitis y ella acusó a quien la señaló y dijo: “Dicen que exhibo mis miserias en la playa, pero yo fui a divertirme y me la estoy pasando bien, yo sí sé para qué es la playa y no sólo para estar posando”.

Dice: “Mi autoestima no está deteriorada, está bien, gracias, no me quieran hacer aparecer como víctima por no tener un cuerpo perfecto, con mi cuerpo me divierto y esa es la imagen que quiero dar porque así soy yo”.

Qué deleite ver a Cynthia Klitbo y Azela Robinson en La mujer de nadie

Ver una actuación tan bien lograda como la que hacen Cynthia Klitbo y Azela Robinson en la telenovela La mujer de nadie es un deleite.

Cynthia tiene el timing perfecto, se le muere el marido y vestida de negro se va del entierro al casino a apostar porque es ludópata y cuando le preguntan: “¿No se murió tu marido?”, ella contesta: “Sí, pero el muerto al pozo y el vivo al gozo”.

Felicidades a la productora Giselle González, ¡qué bien lograda esta historia, la escenografía, el vestuario y la actuación están soberbias, con razón la novela rompe récords de rating, no le sobra ni le falta nada!